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Husband Returns Home After 25 Years But Family Got Woman Married To Her Brother In Law

OMG! पति गायब हुआ तो परिवार ने देवर से करा दी शादी, अब वापस लौट आया तो हिल गई पत्नी

पूरा मामला उत्तर प्रदेश और पंजाब से जुड़ा है जहां एक शख्स करीब पच्चीस साल तक अपने घर से दूर रहा है. परिवार ने उसका खूब इंतजार किया आखिर में पत्नी की दूसरी शादी करा दी गई.

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

Ajab Gajab News: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने एक ही परिवार की खुशियों को गहरी उलझन में बदल दिया है. दरअसल नहटौर कस्बे में पुलिस को एक अधेड़ व्यक्ति संदिग्ध हालत में घूमता मिला, जो देखने में बिल्कुल बेसहारा लग रहा था. लेकिन जब उससे बातचीत की गई, तो उसकी पहचान ने सबको चौंका दिया. फटे कपड़े, बढ़ी दाढ़ी और कमजोर हालत में मिले इस शख्स ने अपना नाम हंसा सिंह बताया और खुद को पंजाब के कपूरथला जिले का रहने वाला कहा. शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा करना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस ने धैर्य के साथ जांच की. स्थानीय लोगों और भाषा जानने वालों की मदद ली गई, फिर पंजाब पुलिस से संपर्क किया गया.

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तीन साल बाद कराई थी दूसरी शादी

करीब 72 घंटे की पड़ताल के बाद जो सच्चाई सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया. दरअसल, हंसा सिंह वही व्यक्ति निकले, जो करीब 25 साल पहले अचानक लापता हो गए थे. परिवार ने उन्हें बहुत तलाशा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. आखिरकार तीन साल इंतजार करने के बाद परिजनों ने उन्हें मृत मान लिया. इसके बाद परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया. हंसा की पत्नी विमला देवी की शादी उनके छोटे भाई सुखा सिंह से कर दी गई. समय बीतता गया और यह रिश्ता पूरी तरह एक नई जिंदगी में बदल गया. दोनों के तीन बच्चे हुए, जिनमें एक बेटी की शादी भी हो चुकी है. यानी परिवार अब एक स्थिर जीवन जी रहा था.

अब घर वापसी ने सब बदल दिया

लेकिन हंसा सिंह की अचानक वापसी ने सब कुछ बदलकर रख दिया. अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि विमला देवी किसे अपना पति माने. एक तरफ वह व्यक्ति है, जिससे उनकी पहली शादी हुई थी और जो अब वर्षों बाद लौट आया है. दूसरी तरफ वह शख्स है, जिसके साथ उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय बिताया, परिवार बसाया और बच्चों की परवरिश की. इस पूरे घटनाक्रम में जहां एक ओर बेटे के मिलने से मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं, वहीं दूसरी ओर परिवार सामाजिक और कानूनी उलझनों में फंस गया है. गांव में भी इस मामले को लेकर चर्चा तेज है.

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पुलिस के काम की हुई खूब तारीफ

वहीं पुलिस की भूमिका की भी सराहना हो रही है. जिस व्यक्ति को लोग अनजान समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, पुलिस ने उसकी पहचान उजागर कर उसे उसके परिवार से मिला दिया. फिलहाल हंसा सिंह अपने परिजनों के साथ पंजाब लौट चुके हैं, लेकिन पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गए हैं, जिसका जवाब आसान नहीं है.

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