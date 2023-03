Husband Wife Fight Video: सोशल मीडिया की दुनिया में शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो की भरमार है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विवाह से जुड़े सैकड़ों वीडियो हर रोज देखे और अपलोड किए जाते हैं. इनमें कुछ तो इतने मजेदार होते हैं जिन्हें देखकर हंसी नहीं रुकती, तो कई बार ऐसा कुछ सामने आता है कि आंखों पर यकीन नहीं होता. अभी एक ऐसा ही चौंकाने वाली वीडियो सामने आया है. वीडियो एक ऐसे शख्स से जुड़ा है जो दो पत्नियां होने के बावजूद चुपके से तीसरी शादी करने जा पहुंचा. मगर इसकी जानकारी जब पहली पत्नी को हुई तो बेचारे का पीट-पीटकर बुरा हाल कर दिया.

पूरी घटना से जुड़ा वीडियो अभी सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है. इसमें देखा जा सकता है कि शख्स की पहली पत्नी को जैसे ही उसकी तीसरी शादी की भनक लगी तुरंत विवाह स्थल पर अपने बच्चे के साथ आ धमकी. यहां महिला ने जमकर हंगामा काटा. इधर उसका ऐसा व्यवहार देख दुल्हन पक्ष के लोग उसके पास पहुंचे और उसकी परेशानी की वजह पूछी. महिला ने दुल्हन पक्ष को तुरंत पूरी कहानी सुना दी. उसने बताया कि दूल्हा बना शख्स उसका शौहर है और एक बच्चे का बाप है.

महिला ने आगे कहा कि ये मेरा शौहर है और दूसरी शादी कर रहा है. इसने मुझे बताया था कि ये तीन दिन के लिए हैदराबाद किसी काम से जा रहा है. मगर यहां शादी करने पहुंच गया. यहां उसकी मां और बहन भी मौजूद हैं. महिला ने उस लड़की से भी सवाल पूछे जो विवाह करने जा रही थी. पीड़ित महिला ने दुल्हन पक्ष को लोगों को बताया कि उसने खुद मुझे पसंद किया और रिश्ता लेकर घर पहुंचा. उसने बताया कि वो उसकी पहली बीवी है और दूसरी बीवी भी है जो तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आ सकी.