Husband Wife Fight Video Wife Called 25 People To Attacked Husband And Elderly Parents With Sticks Weapons Video Went Viral

Husband Wife Ka Video: झगड़ा हुआ तो पत्नी ने ससुराल में बुला लिए गुंडे, पति के साथ सास-ससुर भी खूब पिटे बेचारे | देखें वीडियो

Husband Wife Ka Video: आरोप है कि घटना के समय पुलिस मौजूद रही मगर पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. इतनी नहीं घर में खूब तोड़फोड़ भी की गई.

ससुराल में पति और सास-ससुर के साथ मारपीट का ये वीडियो किसी को भी चौंका देगा. (Photo/X)

Husband Wife Ka Video: सोशल मीडिया में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल है. इसमें पत्नी ने पति से झगड़े के बाद दर्जनों गुंडे ससुराल में बुला लिए और सबकी खूब पिटाई करवाई. इतना ही नहीं पत्नी ने पति के साथ सास-ससुर की भी खूब पिटाई करवाई. पति का दावा है कि पुलिस ने हमला देखते हुए भी कुछ नहीं किया और पत्नी को सारे गहने लेकर जाने दिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों ने कानून व्यवस्थान पर भी सवाल उठाए हैं.

छोटी सी बात पर हुआ विवाद

बताया गया कि घटना की शुरुआत एक सामान्य वैवाहिक विवाद से हुई. पति और पत्नी के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने अपने मायके से करीब 25 रिश्तेदारों को फोन कर बुला लिया. ये लोग लाठियां और हथियार लेकर ससुराल पहुंचे. घर में घुसते ही उन्होंने पति पर हमला बोल दिया. बुजुर्ग सास-ससुर भी नहीं बख्शे गए. वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावरों ने घर को तहस-नहस कर दिया. फर्नीचर तोड़ा दिया और सामान बिखेर दिया. इतना ही नहीं सारे गहने लूट लिए. इस दौरान बेचारा पति चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई मदद नहीं आई.

मूक दर्शक बनी रही पुलिस

सबसे चौंकाने वाली बात है कि पुलिस मौके पर मौजूद थी मगर मूक दर्शक बनकर सबकुछ देखती रही. पति का आरोप है कि पुलिस ने हमलावरों को रोकने की बजाय पत्नी को सारे जेवरात पैक करवाकर जाने दिया. क्या यह पुलिस की मिलीभगत थी या लापरवाही? पीड़ित पति ने बताया, ‘मैंने पुलिस को बुलाया था मदद के लिए, लेकिन वे बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे. मेरे बुजुर्ग माता-पिता को लाठियों से पीटा गया, उनका क्या कसूर था?

एक्स पर देखें वीडियो

A case of domestic discord in Dharuhera, Rewari, allegedly escalated into a violent family feud after the wife reportedly called nearly 25 members of her parental family to her matrimonial home. The husband’s family has accused the in-laws of trespassing, attacking them with… pic.twitter.com/amhSqW9E16 — Ekamnyaay (@ekamnyaay) January 21, 2026



क्या बोले नेटिजन्स

पति ने आगे कहा कि पत्नी सारे गहने लेकर चली गई, और अब हम बर्बाद हो चुके हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना घरेलू हिंसा के नाम पर होने वाली एकतरफा कार्रवाई का उदाहरण है. अगर जेंडर रिवर्स होता तो क्या पुलिस इतनी उदासीन रहती? सोशल मीडिया पर यूजर्स आक्रोश जता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘ये कैसा न्याय? पुरुषों की कोई सुनवाई नहीं?‘ जबकि दूसरा बोला, ‘पुलिस को बॉडी कैमरा क्यों नहीं दिया जाता?‘ यह घटना ‘एकम न्याय’ नामक संगठन द्वारा शेयर की गई है, जो समान अधिकारों की वकालत करता है.

