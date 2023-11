Viral Video: पति को दे मारी ईंट तो देखें कैसे कमर से पकड़कर उसने भी कर दी पिटाई, वजह जानकर तो हंस देंगे आप

Pati-Patni Ki Ladai Ka Video: पति-पत्नी के कलेश के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक पत्नी अपने पति को मारने के लिए ईंट उठा लेती है. हालांकि, ईंट उसके पति को लगता नहीं है और पीछे की तरफ गिर जाता है. इसके बाद पति भी उसे कसकर जकड़ लेता है और खूब मारता है.

इस वीडियो को एक्स पर @Ghar Ke Kalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है कि पति-पत्नी के बीच कलेश इसलिए हो रहा है क्योंकि पति अपनी पत्नी की अनुमति के बिना अपने काम पर वापस जा रहा था. इसपर लोगों ने खूब कमेंट्स भी किए हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘क्या इस वीडियो का पार्ट 2 भी है.’

Kalesh b/w a Husband and wife over husband was going back to his work without takkng permission of his wife pic.twitter.com/6bUV2x5JIE

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 1, 2023