Husband Wife Ka Video: पत्नी ने 15 साल में पहली बार पहनी साड़ी, देखती ही खुशी से पागल हो गया पति | जबरदस्त है वीडियो

Couple Viral Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि महिला पति को सरप्राइज देने के लिए 15 साल में पहली बार साड़ी में नजर आई. जब पति ने पत्नी को साड़ी में देखा तो उसके होश उड़ गए.

पति ने 15 साल की शादी में जब पत्नी को पहली बार साड़ी में देखा तो उसके होश उड़ गए. (Photo/Instagram)

Husband Wife Ka Funny Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक भावुक और दिल छू लेने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसने लाखों लोगों का ध्यान खींचा है. यह वीडियो एक आम दंपती की खास कहानी बयां करता है, लेकिन इसमें मौजूद भावनाएं इसे बेहद खास बना देती हैं. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला ने अपनी शादी के पूरे 15 साल बाद पहली बार साड़ी पहनी है. शादी के इतने लंबे समय बाद साड़ी पहनने का फैसला महिला ने अपने पति को सरप्राइज देने के लिए किया.

115 साल में पहली बार पहनी साड़ी

वीडियो की शुरुआत में महिला साड़ी पहनकर सजी-संवरी नजर आती है और बेसब्री से अपने पति के घर लौटने का इंतजार करती है. उसके चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ-साथ एक अलग ही उत्साह साफ झलकता है. जैसे ही शाम को पति घर पहुंचता है और दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है, उसकी नजर पत्नी पर पड़ती है. पत्नी को पहली बार साड़ी में देखकर पति कुछ पल के लिए पूरी तरह से सन्न रह जाता है. उसका रिएक्शन इतना अचानक और तीव्र होता है कि मानो उसके होश उड़ गए हों.

साड़ी में पत्नी को देखकर यकीन ना कर पाया पति

वह यकीन ही नहीं कर पाता कि सामने खड़ी महिला उसकी पत्नी है. खुशी, हैरानी और भावनाओं का ऐसा मेल उसके चेहरे पर दिखाई देता है कि देखने वाले भी मुस्कुरा उठते हैं. कुछ सेकंड तक पति खुशी से उछलता-कूदता नजर आता है, मानो उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज मिल गया हो. बाद में वह खुद को संभालता है और पत्नी की तारीफ करते हुए बेहद खुश नजर आता है.

पति ने दिया कमाल का रिएक्शन

पति का यह मासूम और दिल से निकला रिएक्शन ही इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत बन गया है. वहीं दूसरी ओर महिला भी अपने पति का ऐसा रिएक्शन देखकर बेहद खुश हो जाती है. उसका सरप्राइज पूरी तरह सफल रहता है और दोनों के बीच का प्यार साफ तौर पर कैमरे में कैद हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by THE MEME FACTORY • NEWS-MEMES-FUNNY REELS (@memesfactory.ig)

वीडियो के अंत में दोनों की मुस्कान और आपसी खुशी लोगों का दिल जीत लेती है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे ‘सच्चे प्यार की मिसाल’ बता रहे हैं. यूजर्स कमेंट्स में कपल की तारीफ करते नहीं थक रहे और कह रहे हैं कि छोटी-छोटी खुशियां ही रिश्तों को खास बनाती हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर memesfactory.ig नाम के हैंडल से शेयर हुआ है.

India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें