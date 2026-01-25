  • Hindi
Funny Video: पत्नी ने लंच में पैक कर दी ऐसी चीज, दोपहर को टिफिन खोला तो हिल गया पति | देखें वीडियो

Husband Wife Video: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि दोपहर का भोजन करने के लिए शख्स ने जैसे ही टिफिन खोला अंदर रखी चीज देखकर बेचारा खुद ही चौंक गया. हालांकि बाद में वो खुद हंसी भी नहीं रोक पाता है.

Published date india.com Published: January 25, 2026 9:02 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
शख्स ने जैसे ही लंच बॉक्स खोला बेचारा अंदर रखी चीज देखकर ही हिल गया. (Photo/Instagram)

Funny Video: सोशल मीडिया की दुनिया सबसे ज्यादा मजेदार मानी जाती है. यहां हर समय ऐसा कुछ छाया रहता है जो किसी को भी हंसने पर मजबूर कर देगा. मगर कई बार चीजें हैरान भी बहुत करती है और हंसाती थी बहुत हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो अपने आप में खूब मजेदार है. वीडियो एक शख्स से जुड़ा है जिसकी पत्नी ने लंच में कुछ ऐसा पैक कर दिया जिसे देखकर बेचारा खुद हिल गया. शख्स ने सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की होगी. मगर जब दोपहर के भोजन के लिए लंच बॉक्स खोला तो खुद ही चौंक गया. मजेदार है कि बाद में शख्स के साथ उसके दोस्त भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं.

पत्नी ने टिफिन ने पैक कर दी गजब की चीज

मजेदार वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है और इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो की शुरुआत में दो शख्स नजर आते हैं. इसमें एक शख्स दूसरे की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि वो उसका स्कूल का दोस्त है और वो उससे मिलने के लिए आया है. दोनों की बातचीत होती है तब उसका दोस्त अपनी पत्नी की लंच से जुड़ी बात भी बताता है. शख्स अपने दोस्त को बताता है कि पत्नी ने टिफिन पैक करके दिया है मगर उससे एक गलती हो गई.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

View this post on Instagram

A post shared by Nitin (@nsquarenitin)

खूब मजे ले रहे नेटिजन्स

अब फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आता है सबसे ज्यादा मजेदार होने वाला है. इसमें शख्स अपने दोस्त को टिफिन बॉक्स खोलकर दिखाता है तब उसमें सब्जी या रोटी की जगह सिर्फ आटा नजर आता है. मजेदार है कि जब शख्स टिफिन में गूंथा हुआ आटा दिखाता है तब वो खुद की भी हंसी नहीं रोक पाता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा देखने लायक है. मालूम हो वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. बरहाल वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर nsquarenitin नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

