Funny Video: पत्नी को मोहल्ले में लड़ाई करता देख खुश हो गया पति, कैमरे में फिर जो दिखा हंसी ना रुकेगी | देखिए
Husband Wife Funny Video: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि पत्नी पूरे मोहल्ले से झगड़ रही है और इधर पति मजे उसका वीडियो बना रहा है.
Husband Wife Funny Video Today: सोशल मीडिया पर आज एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखकर किसी की हंसी नहीं रुकने वाली है. वीडियो एक आम मोहल्ले की कहानी से जुड़ा है, जहां एक पत्नी पूरे पड़ोस से लड़ाई कर रही है. उसका पति बड़े मजे से ये सब रिकॉर्ड कर रहा है. वीडियो की शुरुआत में पत्नी साड़ी पहने झाड़ू हाथ में लेकर गुस्से में चिल्ला रही है. वो पूरे मोहल्ले को चुनौती दे रही है जैसे वो अकेली सब पर भारी है.
मुस्कुराते हुए सब देखता रहा पति
लेकिन असली मजा तो तब आता है जब कैमरा पति की तरफ घूमता है जो मुस्कुरा रहा है और खुशी से रिकॉर्डिंग कर रहा है. ये सीन देखकर हर कोई हंस पड़ता है क्योंकि पति की खुशी साफ बताती है कि वो अपनी पत्नी की इस बहादुरी पर फूला नहीं समा रहा. वायरल वीडियो में एक मजेदार कैप्शन भी लिखा हुआ नजर आता है. इसमें लिखा है कि पूरा मोहल्ला एक तरफ और भाई की बीवी एक तरफ, जो वीडियो को और भी मजेदार बनाती है.
हाथ में झाड़ू और पूरे पड़ोस भारी महिला
पत्नी गुस्से में इधर-उधर हाथ हिला रही है, झाड़ू से इशारा कर रही है जैसे वो किसी जंग में है. पीछे मोहल्ले के लोग खड़े हैं लेकिन कोई डर की वजह से आगे नहीं आता है. इधर कैमरा पकड़े पति चुपचाप सब देख रहा है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है. लगता है जैसे वो सोच रहा हो कि आज घर में शांति रहेगी क्योंकि सारी एनर्जी बाहर निकल गई. ये वीडियो शायद स्क्रिप्टेड है क्योंकि पत्नी का मेकअप परफेक्ट है और सीन बहुत साफ-सुथरा लगता है, लेकिन ये बात इसे और मजेदार बनाती है.
Husband Recorded wife while She was having Kalesh: pic.twitter.com/sqEfQB3jhZ
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 12, 2026
क्या बोले नेटिजन्स
ये वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है और अब तक हजारों लाइक्स, रीपोस्ट और कमेंट्स बटोर चुका है. लोग कमेंट्स में मजाक कर रहे हैं जैसे ‘सबूत इकट्ठा कर रहा है भविष्य के लिए’ या ‘स्क्रिप्टेड लेकिन फनी है, मेकअप के साथ झाड़ू’. एक यूजर ने लिखा ‘भाई रोज ये डील करता होगा’.