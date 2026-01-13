Hindi Viral

Husband Wife Girlfriend Fight Video Google Trends Trending Video Husband Caught With Ex Girlfriend Then Wife Teach Amazing Lessons

Husband Wife Video: पूर्व प्रेमिका के साथ पकड़ा गया पति, फिर पत्नी ने जो किया कांप गया बेचारा | देखें वीडियो

Viral Husband Wife Video: वायरल वीडियो में देखेंगे अपनी पत्नी को धोखा देखकर पति इतनी बड़ी गलती कर गया कि पत्नी उसकी हालत बहुत खराब कर दी.

पत्नी को धोखा देककर बुरी तरह फंस गया पति. (Photo/X)

Husband Wife Video: सोशल मीडिया की दुनिया अपने आप में बेहद मजेदार है. यहां हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जो चौंका देता है, मगर कई बार हंसी रोकना भी मुश्किल होता है. लेकिन इन सबसे इतर पति की बेवफाई का एक वीडियो खूब देखा जा रहा है. इसमें पति चुपके से अपनी पूर्व प्रेमिका से मिलने पहुंच गया. मगर किसी तरह उसकी पत्नी को भनक पड़ गई. पत्नी भी गोली की रफ्तार में पति के पास पहुंच गई. इसके बाद पत्नी ने पति को ना सिर्फ खूब पीटा बल्कि बाइक पर बैठने के बाद भी उसपर मुक्कों की बरसात कर दी है. बरहाल पूरी घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

पत्नी की मार से कांप गया पति

इसमें देखकर लगता है कि पति को खूब पीटने के बाद पत्नी वापस बाइक पर बैठती है और दोनों घर की तरफ जाते हैं. इसके बाद जो कुछ होता है सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि पति बाइक दौड़ा रहा है और पत्नी पीछे बैठी है. पत्नी बाइक पर बैठे-बैठे ही पति को खूब मारती है. वो कभी उसके बाल खींचती है तो कभी मुंह पर ही झापड़ रसीद करती है. गस्साई पत्नी मुक्के की बरसात करती हुई भी नजर आती है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे सबसे ज्यादा बार देखने का मन करेगा. आखिर में देखेंगे कि पत्नी ने बाइक पर बैठे-बैठे ही पति को इतना मारा कि बेचारा वहीं कांपने लगा.

एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh b/w Couple on bike (Recorded by Kaleshi bois) pic.twitter.com/qlZnjH3Ops — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 12, 2026

हर तरफ छाया वीडियो

पत्नी इतने में ही नहीं रुकी उसने मोबाइल तक पति के सिर में दे मारा, मगर इसके बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है. मालूम हो पति को बुरी तरह पीटते हुए पत्नी का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इसपर नेटिजन्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं.

