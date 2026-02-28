Hindi Viral

Husband Wife Ka Video Pati Patni Ka Viral Video Wife Jumps Into Well To Escape Husband But He Swims Starts Slapping

Husband Wife Ka Video: पिटाई से बचने के लिए कुएं में कूद गई पत्नी, मगर वहां भी तैरकर झापड़ मारने लगा पति | देखें फनी वीडियो

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे कि जान बचाने के लिए पत्नी कुएं में कूद गई, मगर पति वहां भी तैरते हुए उसे झापड़ मारता हुआ नजर आता है.

पति-पत्नी के बीच झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Husband Wife Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों यूपी के एक ग्रामीण इलाके का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज खूब हैं. वीडियो में पति-पत्नी के बीच हुआ झगड़ा ऐसा मोड़ ले लेता है कि मामला घर की चारदीवारी से निकलकर कुएं तक पहुंच जाता है. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गई है. वायरल वीडियो में दिखता है कि किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो गई है. बहस अचानक इतनी बढ़ जाती है कि पति गुस्से में पत्नी को मारने लगता है. पत्नी खुद को बचाने के लिए वहां से भागती है. लेकिन पति हाथ में छड़ी लेकर उसके पीछे दौड़ पड़ता है. आसपास कुछ लोग खड़े नजर आते हैं, लेकिन कोई बीच-बचाव करता दिखाई नहीं देता.

कुएं में भी पत्नी को नहीं छोड़ा

जान बचाने के लिए भागती पत्नी पास के एक कुएं तक पहुंच जाती है और बिना सोचे-समझे उसमें कूद जाती है. यह देखकर कुछ पल के लिए लोग चौंक जाते हैं. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती. पत्नी के पीछे-पीछे पति भी कुएं में कूद जाता है. वीडियो में आगे दिखता है कि दोनों पानी में तैर रहे हैं और पति वहां भी पत्नी को थप्पड़ मारता नजर आता है. हैरानी की बात यह है कि मारपीट के बीच ही पति पत्नी को डूबने से बचाने की कोशिश भी करता दिखता है. यानी पहले गुस्से में हाथ उठाता है और फिर उसी की जान भी बचाता है. यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है.

Add India.com as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि यह वीडियो इंस्टाग्राम पर gwaliornews07 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इस पर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोग इसे घरेलू हिंसा का गंभीर मामला बता रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं कुछ यूजर्स इसे अजीब और चौंकाने वाली घटना कह रहे हैं. फिलहाल वीडियो की सटीक तारीख और पूरा मामला साफ नहीं है, लेकिन इस क्लिप ने एक बार फिर घरेलू विवाद और गुस्से के खतरनाक अंजाम पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

