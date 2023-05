Husband Wife Ka Video: ऑफिस से घर आकर बड़ी गलती कर गया पति, देखते ही पत्नी ने बहुत मारा- देखें वीडियो

Husband Wife Ka Video: पति-पत्नी के बीच खूब नोंकझोंक भी देखने को मिलती है. लेकिन कुछ मामलों में ये नोंकझोंक भयंकर लड़ाई में तब्दील में हो जाती है. सोशल मीडिया पर कई ऐसे दृश्य देखने को मिले हैं, जिसमें पति-पत्नी के बीच जमकर मारपीट हुई. लेकिन अभी जो वीडियो सामने आया है वो एक कदम आगे का है. इसमें देख सकते हैं कि पति ऑफिस से जैसे ही घर आता है पत्नी उसे चाय-पानी पूछने की बजाय लात-घूंसों से धोने लगती है. पति को कुछ समझ ही नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो पोस्ट हुआ देखते ही देखते वायरल हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देख मालूम चलता है कि पति-पत्नी के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद है. पत्नी अब गुस्से से भरी हुई है और पति के आने का इंतजार कर रही होती है. पति जैसे ही ऑफिस से आता है पत्नी उसके पीछे पड़ जाती है. वो बिना कुछ बोले ही उस पर लात-घूंसों की बारिश कर देती है. यहां पति कुछ भी पलटवार नहीं करता है और जो हुआ चुपचाप देखते रहता है. पहली नजर में कोई भी इस वीडियो को देख सोच में पड़ जाएगा कि आखिर पत्नी को अचानक से हुआ क्या और क्यों वो अपने पति को पीटने लगी.

आमतौर पर यहीं देखने में आता है ऑफिस से घर आते ही पत्नी अपने पति की सेवा में लग जाती है और चाय-पानी पूछती है. लेकिन इस वीडियो में पत्नी दूसरे ही तरीके से पति का स्वागत कर देती है. हैरान कर देने वाले इस वीडियो को @crazyclipsonly नाम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा गया है, ‘वाइफ ने ऑफिस से घर आते ही हसबैंड को पीटा.’ इसे अभी तक 50 लाख से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है.