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Viral Video: पत्नी ने फोन पर कही ऐसी बात सुनते ही डर गया पति, फिर रातभर सोया ही नहीं बेचारा

Trending Video Today: वीडियो में देखा जा सकता है कि पति आराम से बिस्तर पर सोया हुआ है, जबकि उसकी पत्नी पास बैठकर फोन पर अपनी सहेली से बातचीत कर रही होती है. फ्रेम सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी पत्नी अचानक ऐसा डायलॉग बोल देती है, जो इस वीडियो को वायरल बना देता है.

Published date india.com Published: April 25, 2026 5:13 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral video Today
वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को पहले चौंकाया और फिर हंसी से लोटपोट कर दिया. इस क्लिप में एक साधारण सा घरेलू सीन अचानक वायरल कंटेंट में बदल जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पति आराम से बिस्तर पर सोया हुआ है, जबकि उसकी पत्नी पास बैठकर फोन पर अपनी सहेली से बातचीत कर रही होती है. फ्रेम सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, तभी पत्नी अचानक ऐसा डायलॉग बोल देती है, जो इस वीडियो को वायरल बना देता है. वह कहती है कि अगर पति शौक पूरे नहीं करता, तो मार दो. यह सुनते ही सो रहे पति की नींद उड़ जाती है और वह घबराकर उठ बैठता है.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

यही रिएक्शन वीडियो का सबसे मजबूत और वायरल मोमेंट बन गया है. पति के चेहरे पर डर और कन्फ्यूजन साफ नजर आता है, जिसे देखकर दर्शक खुद को उससे जोड़ लेते हैं. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कहानी में ट्विस्ट आता है. पत्नी तुरंत बात संभालते हुए कहती है कि उसका मतलब पति से नहीं, बल्कि ‘शौक मारने’ से था. इसके बाद वह इशारों में पति को दोबारा सोने के लिए कहती है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

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यह छोटा सा स्क्रिप्टेड सीन सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इसमें रिलेटेबल ह्यूमर और सिचुएशनल कॉमेडी का जबरदस्त मिश्रण है. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई इसे ‘मैरिज का रियल सस्पेंस’ बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि अब पति रात में भी चैन से नहीं सो पाएंगे. कुल मिलाकर, यह वीडियो दिखाता है कि कैसे कुछ सेकंड का कंटेंट सही एक्सप्रेशन और ट्विस्ट के साथ इंटरनेट पर छा सकता है. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से शेयर हो रही है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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