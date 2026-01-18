  • Hindi
  • Viral
  • Husband Wife Viral Video Couple Viral Video Extra Marital Affair Kalesh Husband Caught Wife With Her Boyfriend In An Hotel Room Video Went Viral

Couple Ka Video: होटल में प्रेमी के साथ थी पत्नी तभी पुलिस लेकर पहुंच गया पति, फिर जो हुआ दिमाग घूम जाएगा आपका | देखें वीडियो

Couple Viral Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि पत्नी होटल में प्रेमी के साथ थी तभी पति पुलिस लेकर होटल में पहुंच गया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा होश उड़ा देगा.

Published date india.com Published: January 18, 2026 11:46 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Couple Viral Video
होटल में प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी. (Photo/X)

Husband Wife Viral Video: सोशल मीडया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है. वायरल वीडियो यूपी में झांसी का है, जहां एक मशहूर होटल में एक महिला अपने प्रेमी के साथ समय बिता रही थी, तभी अचानक उसका पति पुलिस की टीम लेकर पहुंच गया. यह रेड इतनी अप्रत्याशित थी कि मौके पर ही हंगामा मच गया. लेकिन जो आगे हुआ, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था. पत्नी ने पकड़े जाने पर ऐसा कदम उठाया कि सभी के होश उड़ गए. बताया गया कि शख्स को अपनी पत्नी की गतिविधियों पर लंबे समय से शक था. जांच-पड़ताल करने पर पता चला कि शख्स की पत्नी किसी और के साथ होटल में रुकी हुई है. गुस्से में आकर पति ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर मदद मांगी. पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और होटल के कमरे में रेड मारी.

Viral Video: कुछ नहीं मिला तो सहेली को ही उड़कर लात मार दी, वायरल हुआ दिल्ली मेट्रो का गजब वीडियो

होटल में प्रेमी के साथ पत्नी

अब इसके बाद जो कुछ होता सब कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कि पति और पुलिस की टीम होटल में रूम के बाहर खड़ी है. महिला बाहर निकलती है और पति को सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए. मगर पति को वीडियो बनाता हुआ देख उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. महिला निडर होकर वीडियो बनाने की धमकी देती है. प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को ही निशाने पर ले लिया. उसने आरोप लगाया कि पति पिछले दो साल से उसके साथ नहीं रहता है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

एक्स पर देखें वीडियो

प्रेमी के समर्थन करती रही महिला

इधर पुलिस की टीम पत्नी के प्रेमी को बुलाने की कोशिश करती है. मगर पत्नी अपने पति के सामने ही स्वीकार करती है कि वो उसका प्रेमी है. पत्नी बार-बार कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसे भगाने की कोशिश नहीं कर रही है. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर शायद पति की आंखें फटी रह गई. पति को यकीन नहीं हुआ कि खुद की पत्नी प्रेमी के साथ बात मान रही है. मालूम हो वीडियो वायरल अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.