फर्राटा भरती बाइक पर ऑन कर दिया लैपटॉप, फिर ऑफिस का काम निपटाने लगा शख्स | वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में एक शख्स बाइक चला रहा है और उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि शख्स इसी लैपटॉप पर काम करता हुआ नजर आया है. इसमें फर्राटा भरती बाइक की रफ्तार देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

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बाइक पर ऑफिस का काम निपटा रहे शख्स का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लोगों को सिर्फ हैरान ही नहीं किया, बल्कि वर्क कल्चर पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. वीडियो में एक शख्स तेज रफ्तार बाइक चलाते हुए लैपटॉप पर काम करता नजर आता है. सड़क पर ये नजारा देखने वाले लोग भी दंग रह गए. मगर वीडियो के वायरल होते ही चर्चा का केंद्र सिर्फ शख्स नहीं, बल्कि वह मानसिकता बन गई जिसमें काम को जिंदगी से ऊपर रखा जाने लगा है.

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वायरल वीडियो पर क्या बोले लोग

कई लोग इस वीडियो को देखकर इसे महज एक लापरवाही भरा कदम मान रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे आज के बढ़ते प्रोफेशनल दबाव से जोड़कर देखा. लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते टारगेट, हर समय ऑनलाइन रहने की उम्मीद और तुरंत जवाब देने की संस्कृति ने कर्मचारियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जहां वे अपने निजी समय और सुरक्षा तक से समझौता करने लगे हैं.

वीडियो में क्या कुछ नजर आया

हैरान करने वाला ये वीडियो एक्स पर @NishadIndra1 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. इसमें एक शख्स बाइक चला रहा है और उसके सामने लैपटॉप खुला हुआ है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि शख्स इसी लैपटॉप पर काम करता हुआ नजर आया है. इसमें फर्राटा भरती बाइक की रफ्तार देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

WORK FROM BIKE: HYDERABAD MAN SPOTTED WITH LAPTOP ON FUEL TANK OF VEHICLE, VIDEO VIRAL pic.twitter.com/dKtTHQmfg2 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 13, 2026

वीडियो भले कुछ सेकंड का हो, लेकिन इसने एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है. डिजिटल दौर में काम की सुविधा बढ़ी है, लेकिन क्या सुविधा अब मजबूरी में बदल रही है? और क्या हम सफलता की दौड़ में अपने सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, यानी अपनी जिंदगी और सुरक्षा, को नजरअंदाज कर रहे हैं? यही सवाल इस वायरल वीडियो के बहाने समाज के सामने खड़ा हो गया है.