Viral Video: आंध्र प्रदेश के सीएम की बहन को कार समेत उठाकर ले गई हैदराबाद पुलिस, देखते रहे लोग

Viral Video: हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को अजीबोगरीब काम किया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है. हैदराबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की बहन और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की चीफ शर्मिला रेड्डी को कार सहित क्रेन से उठाकर ले गई. कहा जा रहा है कि सीएम हाउस का घेराव करने के लिए प्रगति भवन जाने की कोशिश करने पर वाईएस शर्मिला को सोमाजीगुडा से हिरासत में लिया गया है. वे कार मैं बैठकर जा रही थीं और पुलिस ने कार को क्रेन सहित उठा लिया, शर्मिला उस कार में बैठी रहीं.

इस दौरान लोगों की भीड़ मौजूद थी, लोग उनकी कार के पीछे-पीछे दौड़ते हुए देखे गए. पुलिस भीड़ को नियंत्रित करती नजर आई. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अफरातफरी मची रही.

देखें वीडियो