IAF Helicopter Crash: कुन्नूर के पास कटेरी पार्क में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) में सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) समेत कई जवानों की मौत हो गई थी. ऐसे में जनरल रावत (General Bipin Rawat) व अन्य जवानों की मौत पर सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. ऐसे में अमूल कंपनी द्वारा जनरल बिपिन रावत को अनूठी श्रद्धांजलि दी गई है. अमूल द्वारा जनरल रावत के निधन पर एक कार्टून शेयर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है.Also Read - Helicopter Crash: CDS बिपिन रावत की मौत के पीछे क्या चीन का हाथ है, रक्षा विशेषज्ञों ने एक अन्य 'साजिश' से की तुलना

अमूल ( ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत (Amul Pays Tribute To General Bipin Rawat) को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है कि हर सैनिक के लिए यार थे वे, दुश्मन के लिए तलवार थे वे. बता दें अमूल द्वारा इस कार्टून को ट्विटर अकाउंट पर साझा किया गया था. सीडीएस जनरल बिपिन रावत इस तस्वीर में अपनी वर्दी में दिखाई पड़ रहे हैं और ऑनर ऑफ स्वार्ड लिए खड़े हैं. Also Read - Desh ke Veer Sapooton ki Antim Yatra: CDS General Bipin Rawat के अंतिम दर्शनों को उमड़े लोग : Updates

#Amul Topical: Tribute to the Chief of Defence Staff… pic.twitter.com/suijO7YZWa

— Amul.coop (@Amul_Coop) December 9, 2021