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VIDEO: बेटी घर की लक्ष्मी है तो बेटे को क्या कहेंगे? आंटी का जवाब सुनकर मौज आ जाएगी आज
वीडियो में एक शख्स सड़क पर चलते लोगों से दिलचस्प सवाल पूछता नजर आता है, लेकिन असली मजा महिलाओं के जवाब में है.
Viral Video Today: इंटरनेट की दुनिया में इन दिनों एक मजेदार वीडियो तेजी से घूम रहा है. इस वीडियो में एक साधारण सा सवाल लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. वीडियो में एक शख्स सड़क पर चलते लोगों से दिलचस्प सवाल पूछता नजर आता है, लेकिन असली मजा महिलाओं के जवाब में है. वीडियो में लड़का अलग-अलग महिलाओं से एक ही सवाल करता है कि अगर बेटी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है तो बेटे को क्या कहेंगे. सवाल सुनते ही हर महिला अपने अंदाज में जवाब देती है, और यहीं से वीडियो दिलचस्प बन जाता है.
क्या बोलीं आंटियां
किसी ने बेटे को घर का चिराग बताया, तो किसी ने उसे भगवान जैसा बताया. एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा घर का राजा होता है. वहीं एक अन्य महिला ने जवाब दिया कि बेटा राम की तरह होता है, जो परिवार का सहारा बनता है. हर जवाब अपने आप में अलग था, लेकिन सभी में अपनापन और स्नेह साफ झलक रहा था. वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है. लोग कमेंट में अपने-अपने अंदाज में जवाब दे रहे हैं. कुछ यूजर्स ने मजाक में बेटे को घर का मंत्री, तो कुछ ने घर का बॉस तक बता दिया. वहीं कई लोगों ने यह भी कहा कि असल में बेटा और बेटी दोनों ही परिवार के लिए बराबर अहम होते हैं.
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इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सोच और हल्की-फुल्की बातचीत है, जो लोगों को जोड़ रही है. यही वजह है कि यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.