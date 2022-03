पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इन दिनों मुश्किल भरे दौर से गुजर रहे हैं और उनकी कुर्सी खतरे में हैं उनकी सरकार के खिलाफ पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, जिस पर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी है. इमरान खान ने बुधवार को खुलासा किया था कि उनकी सरकार गिराने के पीछे विदेशी षड्यंत्र हैं और वह इस मामले की पुष्टि के लिए एक पत्र शीघ्र ही सबसे सामने रखेंगे. अब इमरान खान को लेकर सोशल मीडिया पर कई मीम्स बनाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में इमरान खान की एक्स वाइफ रेहम खान ने भी एक मीम शेयर कर उन पर कटाक्ष किया है.Also Read - Breaking News: सूचना मंत्री का बयान, इमरान खान नही देंगे इस्तीफा - Watch Video

रेहम खान ने नवजोत सिंह सिद्धू और मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा का जिक्र करते हुए इमरान खान पर कटाक्ष किया है. उनके द्वारा शेयर किए गए मीम में इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू एक साथ नजर आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं. फोटो पर लिखा गया है: “मैंने सारा इंतजाम कर लिया है दोनों भाई मिलकर आईपीएल में कमेंटरी करेंगे.” इस मीम को शेयर कर रेहम ने लिखा है: “कपिल शर्मा शो ज्यादा सही मैच होगा.” रेहम ने इस तरह इमरान खान की मौजूदा स्थिति पर तंज कसा है. Also Read - सुमोना चक्रवर्ती छोड़ रही हैं The Kapil Sharma Show? इन सितारों ने भी विवादों की वजह से शो को कहा अलविदा

I think Kapil Sharma Show is a better match!! pic.twitter.com/XzKyuvBnqa

— Reham Khan (@RehamKhan1) March 30, 2022