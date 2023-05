Imran Khan Video: रेंजर्स ने इमरान खान को कोर्ट से ही उठा लिया, फिर धक्का देकर गाड़ी में बिठाया | देखिए हर एंगल

Imran Khan Viral Video: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan Arrested Video) को आज मंगलवार को रेंजर्स टीमें कोर्ट रूम से ही उठाकर ले गईं. पीटीआई चीफ अपने खिलाफ दर्ज कई एफआईआर में जमानत के लिए कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट रूम में बैठे इमरान खान गिरफ्तार करने से गाड़ी में बिठाकर ले जाने तक हर एंगल को कैमरे में कैद कर लिया है. इसके कई वीडियो क्लिप अब सोशल मीडिया में वायरल हैं.

इनमें देखेंगे कि इमरान खान कोर्ट रूम में एफआईआर के खिलाफ जमानत के लिए पहुंचे ही थे कि दर्जनों की तादाद में रेंजर्स अंदर दाखिल हो गए. वो सीधे इमरान खान की तरफ पहुंचे और उन्हें बाहर आने के लिए कहा. खान के वकीलों ने जब इसे अनसुना किया तब रेंजर्स ने दरवाजा तोड़ दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

The leader of the Islamic world, Imran Khan, has been tortured and arrested. Stand up for your leaders for your future. Now the revolution will come! #BehindYouSkipper #ImranKhan pic.twitter.com/0ptudpIpjf — Hina Zainab (@hina98_hina) May 9, 2023

एक अन्य वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि जब पूर्व पीएम को रेंजर्स ने गिरफ्तार कर लिया तब उनके पीछे चल रहे एक रेंजर्स ने धक्का तक दिया. 30 सेकंड के वीडियो में देखेंगे कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद रेंजर्स कोर्ट परिसर से निकल रहे हैं कि तभी उनके करीब चल रहे रेंजर्स ने पूर्व पीएम को धक्का दिया. इसके बाद उन्हें जबरन गाड़ी में बिठा दिया.