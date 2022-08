Ind Vs Pak Asia Cup 2022: भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप के मुकाबले में आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एक दूसरे से भिड़ेंगी. दोनों ही देशों के लोग इस महामुकाबले को लेकर उत्सुक हैं. इस मैच के साथ भारत और पाकिस्तान अपने ग्रुप ए अभियान की शुरूआत करेंगे. मैच रात 7.30 बजे से खेला जाएगा. रोहित शर्मा और बाबर आजम दोनों को ही अपनी टीमों पर भरोसा है कि इस मैच को जीत लेंगे. सोशल मीडिया पर भी इस मैच के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. लोग अभी से धड़ाधड़ मीम्स शेयर करने में लगे हैं.Also Read - पुजारा ने भी माना उलझन में है टीम मैनेजमेंट, कार्तिक-पंत को एक साथ मौका देना असंभव

यहां देखिए जोरदार मीम्स:

One of the most thrilling #INDvsPAK game in Asia Cup history. How many of you remember this match? @harbhajan_singh pic.twitter.com/6oQfCGMLjb — Sexy Cricket Shots (@sexycricketshot) August 27, 2022

When Shaheen Afridi is ruled out of the #AsiaCup2022 pic.twitter.com/YDgJcGI9DK — Rajabets India🇮🇳👑 (@smileandraja) August 20, 2022

Pakistani fans after knowing Shaheen Afridi won't be available for Asia cup : pic.twitter.com/WEuj85hALp — Afif (@Afifjaved007) August 23, 2022

इस मैच में सबसे ज्यादा निगाहें पूर्व कप्तान विराट कोहली पर होंगी. क्योंकि वो अपना 100 टी20 मैच खेलने मैदान में उतरेंगे. काफी समय से विराट कोहली के बल्ले से उस तरह रन नहीं निकले हैं जिसके लिए वो पहचान रखते हैं. फैन्स को पूरी उम्मीद है कि विराट इस मैच में कमाल दिखाएंगे. भारत के जसप्रीत बुमराह और पाक के शाहीन शाह आफरीदी मैच में भाग नहीं लेंगे. बुमराह जहां पीठ की चोट से जूझ रहे हैं, वहीं आफरीदी दाहिने घुटने की चोट के कारण टीम में नहीं हैं.

दोनों टीमें इस प्रकार हैं :

भारत : रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिन्श कार्तिक (विकेट कीपर), हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, युजवेंद्र चहल. रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और आवेश खान.

पाकिस्तान : बाबर आजम (कप्तान), शाहदाब खान (उप कप्तान), आसिफ अलि, फखर जमान, हैदर अली , हारिस राउफ, इफ्तिखर अहमद, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, नासिम शाह, मोहम्मद हासनैन, शाहनवाज दहानी और उस्मान कैदर.