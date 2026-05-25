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आसमान से कैसा दिखता है भारत-पाकिस्तान का बॉर्डर, प्लेन से कैमरे में कैद हुआ रात का नजारा | देखिए VIDEO

Ajab Gajab Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि विमान जैसे ही भारत-पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर से उड़ान भरता है तभी प्लेन में गजब का अनाउंसमेंट होता है.

Published date india.com Published: May 25, 2026 11:07 PM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Viral Video Today
आसमान में कैमरे से कैद हुआ ये मनमोहक नजारा सचमुच हैरान कर देगा. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: रात के अंधेरे में जमीन पर चमकती एक लंबी रोशनी की लाइन इन दिनों सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रही है. यह कोई आम सा नजारा नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान बॉर्डर का ऐसा नजारा है, जिसे एक विमान से रिकॉर्ड किया गया. वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट यूजर्स लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक इंडिगो पायलट ने उड़ान के दौरान अपने कैमरे में कैद किया. ऊंचाई से देखने पर दोनों देशों के बीच की सीमा किसी चमकती हुई पट्टी जैसी नजर आ रही थी. चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन बॉर्डर पर लगी तेज रोशनियां साफ दिखाई दे रही थीं. यही वजह है कि यह दृश्य सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

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वीडियो में क्या कुछ दिखा

वीडियो में देखा जा सकता है कि सीमा के पास लंबी दूरी तक फ्लडलाइट्स लगी हुई हैं. कई जगहों पर सुरक्षा चौकियों की रोशनी भी दिखाई देती है. ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है मानो धरती पर किसी ने सीधी चमकदार लाइन खींच दी हो. लोगों को यह नजारा काफी अलग और रोमांचक लग रहा है. पायलट ने यात्रियों को भी इस दृश्य के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अगर यात्री खिड़की से बाहर देखें, तो दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक का दृश्य देख सकते हैं. इसके बाद विमान में बैठे कई यात्रियों ने भी अपने मोबाइल कैमरे निकाल लिए.

यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह के कमेंट किए. किसी ने इसे ‘धरती की चमकती दीवार’ बताया, तो किसी ने कहा कि यह नजारा फिल्मों से भी ज्यादा शानदार है. कुछ यूजर्स ने मजाक में पूछा कि इतनी लंबी लाइटिंग का बिजली बिल आखिर कितना आता होगा. कई लोगों ने यह भी कहा कि तकनीक और सुरक्षा व्यवस्था की वजह से रात में सीमा इतनी साफ दिखाई देती है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे भारत की मजबूत बॉर्डर मॉनिटरिंग का उदाहरण बताया. इंटरनेट पर यह वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर capt_pradeepkrishnan नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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