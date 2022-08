India-Pakistan Partition: बंटवारा और बंटवारे का दर्द वही समझ सकता है जिसने ये झेला हो. आज से 75 साल पहले हमारा देश भी इस बंटवारे के दर्द को झेल चुका है और कहें तो आज भी ये दर्द टीस देता है जब एक भाई दूसरे भाई से सीमाओं के बंटवारे से अलग हो गए. भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान, सांप्रदायिक रक्तपात ने संभवतः दस लाख से अधिक लोगों को मार डाला, कई परिवारों को अलग कर दिया और इस दर्द से कराहते दो राष्ट्रों का निर्माण किया गया. बात तब साल 1947 की थी लेकिन इस बीच एक इस दर्द की खुशी देता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देख आपकी भी आंखें छलक जाएंगी.Also Read - Russian Bomber TU 160: भारत S400 के बाद रूस से लेगा TU 160 बॉम्बर जेट, चीन और पाकिस्तान में खलबली

VIDEO: Two brothers, separated when Britain split the Indian subcontinent 75 years ago, reunite for the first time

During Partition, sectarian bloodshed killed possibly more than one million people, families were cleaved apart and two nations – Pakistan and India – were created. pic.twitter.com/U9WPhicg8L

— AFP News Agency (@AFP) August 15, 2022