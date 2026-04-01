Hindi Viral

India War Lockdown Rumour April Fool Notification Viral Pdf

लगने वाला है 'वॉर लॉकडाउन'? इस नोटिफिकेशन से मचा हड़कंप, सरकार ने बताया पूरा सच

सोशल मीडिया पर 'पार्शियल लॉकडाउन' का एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ, जिससे लोगों में डर फैल गया. जांच में पता चला कि यह अप्रैल फूल का मजाक था. सरकार ने साफ कहा कि देश में लॉकडाउन लगाने की कोई योजना नहीं है.

War Lockdown: देश में एक बार फिर लॉकडाउन को लेकर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है. सोशल मीडिया पर ‘Government notification on partial lockdown’ नाम का एक PDF तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के बीच चिंता और घबराहट पैदा कर दी है. दरअसल, ये मामला तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में अपने संबोधन के दौरान कोविड-19 महामारी के समय की स्थिति का जिक्र किया. उन्होंने उस दौरान भारत की तरफ से उठाए गए कदमों और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़े असर की चर्चा की. हालांकि, उन्होंने कहीं भी नए लॉकडाउन का जिक्र नहीं किया.

इसके बावजूद सोशल मीडिया पर एक कथित सरकारी नोटिफिकेशन तेजी से फैलने लगा. इस दस्तावेज में लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी और इसे आधिकारिक आदेश जैसा दिखाने के लिए अशोक चक्र का चिन्ह भी लगाया गया था. पहली नजर में यह नोटिस असली लग रहा था, जिससे लोग भ्रमित हो गए.

लेकिन जब इस वायरल नोटिफिकेशन को ध्यान से देखा गया, तो अंत में एक ‘April Fool’ संदेश और इमोजी पाया गया. इससे साफ हो गया कि ये सिर्फ एक मजाक था, जिसे लोगों को भ्रमित करने के लिए तैयार किया गया था. इस बीच, केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट कर दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ शब्दों में कहा कि देश में किसी भी तरह के लॉकडाउन की कोई योजना नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और जिम्मेदारी से व्यवहार करें.

हालांकि, मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण लोगों में चिंता जरूर बढ़ी है. अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता पैदा कर दी है. इस वजह से कई लोग यह मानने लगे कि इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है. इस तनाव का असर खासतौर पर ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर देखा जा रहा है. तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और सप्लाई चेन पर असर की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिस्थितियों का मतलब यह नहीं है कि भारत में लॉकडाउन लगाया जाएगा.

सोशल मीडिया पर इस वायरल नोटिफिकेशन को लेकर लोगों ने मजेदार प्रतिक्रियाएं भी दीं. कुछ यूजर्स ने इसे मजाक के तौर पर लिया और हल्के-फुल्के कमेंट किए, जबकि कई लोग शुरुआत में इसे सच मान बैठे थे. इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली हर जानकारी पर भरोसा करना सही नहीं होता. खासकर जब मामला सुरक्षा और आपात स्थिति से जुड़ा हो, तब आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लेना जरूरी होता है.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें