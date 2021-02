Indian Army: सोशल मीडिया में ‘पावरी हो रही है’ के धूम मचाने के बाद इस पर न जाने कितने ही जोक्स, मीम्स, वीडियो शेयर किए गए हैं. इसकी कड़ी में नया वीडियो आया है भारतीय सेना का. इस वीडियो में सैनिकों ने जिस अंदाज में pawri ho rahi hai का वर्जन बनाया है, वो काफी दिलचस्प है. Also Read - Dance Video: नोरा फतेही के गाने पर जापानी Girls ग्रुप का मस्त डांस, देखें झन्नाटेदार वीडियो

वीडियो में दिखता है कि इंडियन आर्मी के जवान बर्फीले पहाड़ों के बीच पेट्रोलिंग कर रहे हैं. उसी समय जवान #पावरी हो रही है पर मजेदार वर्जन शेयर करते हैं. Also Read - Viral Video: दिल्ली के शिक्षा निदेशक छात्रों से बोले- अगर जवाब नहीं आता, तो प्रश्न को ही उत्तर में लिख दें

इस वर्जन में वो कह रहे हैं, ‘ये हम हैं, ये हमारी गन है और ये हमारी पेट्रोलिंग हो रही है.’ Also Read - Shweta Full Video Meme: Pawri Ho Rhi Hai के बाद टॉप ट्रेंड हो रही #Shweta, जानें कौन है श्वेता जिसने Zoom मीटिंग के दौरान सुना दिया दोस्त का Personal किस्सा...

देखें वायरल वीडियो-

This is India’s response to #PawriHoRahiHai ! 😄👊🇮🇳 pic.twitter.com/gZJkbAS0vC

इंडियन आर्मी के इस पावरी वर्जन को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसे हजारों लाइक्स मिल चुके हैं. इस वीडियो को कई सोशल मीडिया अकाउंट्स से जमकर शेयर किया जा रहा है.

बता दें कि पाकिस्तानी इंफ्लुएंसर दनानीर मुबीन के ‘पावरी हो रही है’ वीडियो पर लोग मजेदार वर्जन बना रहे हैं.

I’d like to be invited to this party 😄 pic.twitter.com/fxwADqaBMN

— Nature & Animals🌴 (@AnimalsWorId) February 16, 2021