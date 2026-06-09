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जर्मनी के ऑफिस में किस तरह काम करते हैं कर्मचारी, नियम जानकर यकीन ही नहीं करेंगे आप

भारतीय प्रोफेशनल ने जर्मनी के ऑफिस कल्चर की कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिनके बारे में जानकर सचमुच यकीन करना मुश्किल हो जाएगा.

Written by: Ikramuddin
Published: June 9, 2026, 10:56 PM IST
Ajab Gajab News
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/AI)

विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीय अक्सर वहां के कामकाज के तरीके को लेकर अपने अनुभव सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं. इन दिनों एक भारतीय प्रोफेशनल की एक ऐसी ही पोस्ट इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. इसमें भारतीय प्रोफेशनल ने जर्मनी के ऑफिस कल्चर की कुछ ऐसी बातें बताई हैं, जिनके बारे में जानकर सचमुच यकीन करना मुश्किल हो जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि जर्मनी में काम का माहौल भारत के कई पारंपरिक दफ्तरों से काफी अलग है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहां कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच औपचारिक दूरी बहुत कम देखने को मिलती है. कंपनी के सबसे बड़े अधिकारी को भी लोग सीधे नाम लेकर बुलाते हैं. ‘सर’ और ‘मैडम’ जैसी संस्कृति वहां लगभग नहीं के बराबर है.

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पता चलीं गजब की बातें

शख्स ने अपनी पोस्ट में बताया कि जर्मनी में समय की कीमत को अलग नजरिए से देखा जाता है. अगर किसी मीटिंग का मकसद तय समय से पहले पूरा हो जाए तो उसे बेवजह लंबा नहीं खींचा जाता. लोग मीटिंग खत्म कर अपने काम में लग जाते हैं. यही वजह है कि कर्मचारियों का समय अधिक प्रोडक्टिव माना जाता है. पोस्ट में लंच ब्रेक को लेकर भी दिलचस्प जानकारी दी गई है. वहां भोजन का समय पूरी तरह निजी माना जाता है. कर्मचारी इस दौरान आराम से खाना खाते हैं और उनसे काम या ऑफिस चैट का जवाब देने की उम्मीद नहीं की जाती.

छुट्टी के बीच ऑफिस पूरी तरह दूरी

सबसे ज्यादा चर्चा छुट्टियों और स्वास्थ्य अवकाश को लेकर हुई. पोस्ट के अनुसार, अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर है तो उसे पूरी तरह ऑफिस से दूर रहने का अधिकार मिलता है. वहीं बीमारी की स्थिति में कर्मचारियों पर अनावश्यक सवालों या दबाव का बोझ नहीं डाला जाता. यह पोस्ट वायरल होने के बाद हजारों लोग अपनी राय दे रहे हैं.

यहां देखें पोस्ट

कई यूजर्स ने कहा कि बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस ही कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाता है. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि भारतीय कार्यस्थलों में भी धीरे-धीरे ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं. सोशल मीडिया पर अब जर्मनी के ऑफिस कल्चर और भारत के कार्य माहौल की तुलना को लेकर खूब चर्चा हो रही है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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