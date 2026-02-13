  • Hindi
VIDEO: अचानक दुबई के किंग से टकरा गई भारतीय फैमिली, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते

साईह अल सलाम के रेगिस्तान में स्थित कुद्रा झील पर घूमने पहुंचे इस परिवार ने शायद ही सोचा होगा कि उनकी मुलाकात सीधे दुबई के शासक से हो जाएगी.

Published: February 13, 2026 11:05 PM IST
दुबई के किंग से मिली इंडियन फैमिली. (Photo/Instagram)

Viral Video Today: वीकेंड पर सुकून की तलाश में निकली एक भारतीय फैमिली के लिए दुबई की शाम किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही. साईह अल सलाम के रेगिस्तान में स्थित कुद्रा झील पर घूमने पहुंचे इस परिवार ने शायद ही सोचा होगा कि उनकी मुलाकात सीधे दुबई के शासक से हो जाएगी. बताया जा रहा है कि परिवार झील किनारे बच्चों के साथ समय बिता रहा था. बच्चे खेल रहे थे और बड़े आपस में बातचीत कर रहे थे. तभी वहां से दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम (Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum) की कार गुजरी.

दुबई के किंग से मिला भारतीय परिवार

हैरानी की बात यह रही कि ना कोई भारी सुरक्षा काफिला नजर आया और ना ही सड़क को खाली कराया गया था. माहौल बिल्कुल सामान्य था. कार जब परिवार के पास से गुजरी तो शेख मोहम्मद ने खुद खिड़की नीचे की और बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए इशारा किया. इसके बाद जो हुआ, उसने इस मुलाकात को यादगार बना दिया. उन्होंने बच्चों को पास बुलाया, आशीर्वाद दिया और तस्वीरें भी खिंचवाईं. सत्ता के शिखर पर बैठे शासक का यह सादगी भरा अंदाज वहां मौजूद लोगों को भावुक कर गया.

कैमरे में कैद हुआ नजारा

परिवार के एक सदस्य ने इस खास पल को कैमरे में कैद कर लिया. वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होते ही तेजी से वायरल हो गया. लाखों लोग इसे देख चुके हैं और हजारों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. यूजर्स का कहना है कि यह किसी सपने के सच होने जैसा है. कई लोगों ने लिखा कि उनसे मिलना उनकी भी ख्वाहिश है. एक सामान्य वीकेंड ट्रिप इस परिवार के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी याद बन गई.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

रेगिस्तान की उस शांत शाम ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी जिंदगी सबसे खास तोहफा बिना किसी इशारे के दे देती है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर sadharan_sa_sourabh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

