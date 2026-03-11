  • Hindi
Funny Video Today: अजय देवगन तक से ना हुआ भाई ने वो काम कर दिखाया, खिड़की से खींचकर ही माना नारियल

Aaj Ka Viral Video: मजेदार वीडियो में देखेंगे कि ट्रेन में शख्स ने खिड़की से नारियल खरीद लिया, मगर जब नारियल अंदर लाना चाहा तो ये बाहर ही रह गया.

शख्स का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आया है. (Photo/X)

Funny Video Today: इंटरनेट पर सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो इतने अलग और मजेदार होते हैं कि लोग उन्हें बार-बार देखना पसंद करते हैं. हाल ही में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कई लोगों को फिल्म सन ऑफ सरदार का एक मशहूर सीन याद आ गया. दरअसल फिल्म में अजय देवगन का एक सीन काफी मशहूर है, जिसमें वह ट्रेन के अंदर बैठे-बैठे बाहर से नारियल खरीद लेते हैं. लेकिन खिड़की से नारियल को अंदर खींचना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. काफी कोशिश करने के बाद भी वह नारियल को सीधे अंदर नहीं ला पाते और अंत में उसे छोड़ देते हैं.

रियल लाइफ में हुआ रील लाइफ वाला सीन

वायरल हो रहे वीडियो में भी लगभग वैसा ही दृश्य दिखाई देता है. ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति बाहर से नारियल खरीदता है और उसे खिड़की के रास्ते अंदर लाने की कोशिश करता है. हालांकि इस बार कहानी थोड़ी अलग है. काफी मेहनत और जुगाड़ लगाने के बाद वह शख्स आखिरकार नारियल को खिड़की के जरिए अंदर खींचने में सफल हो जाता है. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है.

लाखों लोगों ने देखा वीडियो

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @jitu_rajoriya नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. पोस्ट के कैप्शन में मजाकिया अंदाज में लिखा गया है कि आखिर में इस भाई ने पूरे कपल समाज की इज्जत बचा ली. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को करीब 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं और हजारों यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने मजेदार कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा कि इस शख्स ने तो अजय देवगन को भी पीछे छोड़ दिया. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अब तो सन ऑफ सरदार का रिटर्न वाला सीन बन गया. कुछ लोगों का मानना है कि शायद नारियल छोटा होगा, इसलिए वह आसानी से अंदर आ गया.

