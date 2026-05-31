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दुश्मन देश की धरती पर लहरा दिया तिरंगा, फिर MMA फाइटर ने 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया

वीडियो में एक भारतीय फाइटर विदेशी जमीन पर जीत हासिल करने के बाद ऐसा जश्न मनाता है कि वहां मौजूद दर्शक भी उसे देखते रह जाते हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: May 31, 2026, 5:25 PM IST
दुश्मन देश की धरती पर लहरा दिया तिरंगा, फिर MMA फाइटर ने 'भारत माता की जय' का नारा भी लगाया
फाइटर ने विदेशी धरती पर लहरा दिया तिरंगा. (Photo/X)

Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स गर्व से भर उठे हैं. वीडियो में एक भारतीय फाइटर विदेशी जमीन पर जीत हासिल करने के बाद ऐसा जश्न मनाता है कि वहां मौजूद दर्शक भी उसे देखते रह जाते हैं. खास बात यह है कि मुकाबला खत्म होते ही फाइटर ने तिरंगा लहराया और पूरे जोश के साथ ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए. वायरल क्लिप में नजर आ रहा यह फाइटर मणिपुर का MMA स्टार चुंगरेंग कोरेन बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने ‘दुश्मन देश’ चीन में ‘रोड टू UFC’ इवेंट में जापान के मजबूत प्रतिद्वंद्वी रयुहो मियागुची को हराकर बड़ी जीत दर्ज की. मुकाबले से पहले कई लोग जापानी फाइटर को फेवरेट मान रहे थे, लेकिन कोरेन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सभी अनुमान गलत साबित कर दिए.

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विजेता बनते ही खुशी से झूम उठे चुंगरेंग कोरेन

जैसे ही जीत का ऐलान हुआ, कोरेन की खुशी देखते ही बन रही थी. उन्होंने तुरंत भारतीय तिरंगा अपने कंधों पर ओढ़ लिया और पूरे जोश के साथ देशभक्ति के नारे लगाने शुरू कर दिए. कैमरे में कैद यह पल अब इंटरनेट पर लाखों लोगों का दिल जीत रहा है. वीडियो के वायरल होने के बाद कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसे लगातार शेयर किया जा रहा है. लोगों ने कमेंट कर लिखा कि विदेशी धरती पर भारत का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को ज्यादा पहचान और समर्थन मिलना चाहिए.

एक्स पर देखें वीडियो

क्या बोले नेटिजन्स

इधर वायरल वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, ‘ऐसे पल हर भारतीय को भावुक कर देते हैं.’ दूसरे ने कहा, ‘जीत से ज्यादा शानदार उनका देश के प्रति सम्मान है.’ वहीं कुछ लोगों ने इसे हाल के दिनों के सबसे प्रेरणादायक वायरल वीडियो में से एक बताया. मालूम हो वीडियो एक्स पर @AnathNagrik नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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