Indian Railways Video: जाको राखे साइयां, मार सके न कोय…ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, पर वायरल हो रहे वीडियो में इसे सच होता देख भी लीजिए. लोग इस वीडियो को एक नहीं कई-कई बार देख रहे हैं. Also Read - Forest Officer Dance Video: जंगल में हुई बारिश, तो मस्त होकर डांस करने लगी महिला ऑफिसर

वीडियो गोवा के वास्को स्टेशन का है. वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि एक शख्स ट्रेन में भागकर चढ़ने की कोशिश कर रहा है. पर तभी उसका पैर फिसल जाता है. देख लोगों की सांसें थम जाती है. पर वहां एक आरपीएफ जवान भागकर आ जाता है. Also Read - पार्किंग को लेकर बहस के बीच लेडी सब इंस्पेक्टर ने जड़ दिया थप्पड़, आग बबूला हुई लड़की ने...

ट्वीट सोशल मीडिया पर भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

Life saving act by RPF personnel at Vasco station in SWR! Also Read - Tau Ka Murga Dance: स्टेज पर चढ़ा ताऊ, करन लगा मुर्गा डांस, मजा आ गया भाई...

At Vasco station,a passenger tried to board the moving train 02741 Vasco-Patna express &slipped into the gap between Platform and train

Passengers are requested not to board/deboard a moving train. It may risk your life.

देखें पोस्ट-

Life saving act by RPF personnel at Vasco station in SWR! At Vasco station,a passenger tried to board the moving train 02741 Vasco-Patna express &slipped into the gap between Platform and train Passengers are requested not to board/deboard a moving train. It may risk your life. pic.twitter.com/zkIva0rAkJ — Ministry of Railways (@RailMinIndia) March 11, 2021

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 14.3K views मिल चुके थे. लोग कमेंट्स कर कह रहे हैं कि इस तरह की बेवकूफी का क्या अंजाम हो सकता है.