Indian Railways/IRCTC: भारतीय रेलवे (Indian Railways) अपने यात्रियों से लगातार अपील करता है कि वो ट्रेन चलने के दौरान उतरने या चढ़ने से बचें. मगर फिर भी बड़ी तादाद में रेल यात्री ऐसा करते है और खुद दुर्घटना को दावत दे बैठते हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां दो महिलाएं चलती ट्रेन से उतर गईं. घटना पश्चिम बंगाल (West Bengal News in Hindi) के पुरुलिया रेलवे स्टेशन की है, जिसका वीडियो पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने शेयर किया है. इसमें देख सकते हैं कि ट्रेन कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म पर रुकी और दोबारा रफ्तार पकड़ने लगी. तभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री ट्रेन में चढ़ने में कामयाब हो गया और उसका साथी वहीं खड़ा रह गया.

ट्रेन और रफ्तार पकड़ती है और कि तभी ट्रेन के भीतर से एक महिला यात्री प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ती है. वीडियो में देख सकते हैं कि नीचे कूदते ही महिला का संतुलन बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई है. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ होता है डरा देने वाला भी. दरअसल तभी एक और महिला यात्री रफ्तार पकड़ रही ट्रेन से कूद पड़ती है. इससे उसका नियंत्रण बिगड़ गया और ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच उसका सिर फंस गया. मतलब रेल के पहिए और पटरियों से कुछ इंच की दूरी पर महिला पड़ी है. हालांकि महिला की किस्मत अच्छी थी क्योंकि कुछ ही दूरी पर खड़ा आरपीएफ का कर्मचारी चमत्कारिक रूप से वहां पहुंचा और महिला यात्री को पीछे खींचकर उसकी जान बचा ली.

मामले में आरपीएफ के आद्रा रेलवे डिविजन ने ट्वीट कर बताया कि घटना 11 नंवबर, 2021 की है. घटना के समय पुरुलिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के बबलू कुमार की तैनाती थी. ट्वीट में बताया गया कि महिला यात्री पुरुलिया स्टेशन पर चलती ट्रेन (संख्या 22857) से उतरने की कोशिश कर रही थी और करीब-करीब ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई थी.

यहां देखें वीडियो-

On 29.11.21 SI/Bablu Kumar of RPF Post Purulia saved the life of a lady passenger while she was trying to de-board & almost come in the gap between train & platform in running train no 22857 at Purulia station.@RPF_INDIA @sanjay_chander @zscrrpfser@ADRARAIL pic.twitter.com/qC5eHeDu45

— RPF Adra Division (@rpfserada) November 30, 2021