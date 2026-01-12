  • Hindi
सपनों के यूरोप का कड़वा सच! भारतीय शख्स ने वीडियो में दिखाई ऐसी हकीकत, जिसे देख टूट जाएगा दिल

Viral Video: एक इंडियन ट्रैवलर ने हाल ही में यूरोप ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. इस वीडियो में उन्होंने यूरोप की वो सच्चाई दिखाई है, जिसे हर कोई नहीं देख पाता है.

Viral Video: हाल ही में एक भारतीय शख्स ने अपनी यूरोप ट्रिप का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने वहां का एक ऐसा चेहरा दिखाया जो अक्सर लोग देख नहीं पाते. महीनों तक पैसे बचाने और प्लानिंग करने के बाद, वो अपनी इस सपनों की ट्रिप पर निकले थे. लेकिन इंस्टाग्राम पर उन्होंने जो दिखाया, वो उन चमक-धमक वाली फोटो से बिलकुल अलग है जो हमें इंटरनेट पर दिखती हैं.

अपने वीडियो में उन्होंने यूरोप की भीड़भाड़ वाली सड़कें, गंदगी और कुछ ऐसी जगहें दिखाई जहां उन्हें असुरक्षित महसूस हुआ. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूरोप सुंदर तो है, लेकिन वहां की असलियत उन वीडियो और फिल्मों से काफी अलग है जिन्हें देखकर हम बड़े हुए हैं.

अब वह पहले जैसा साफ-सुथरा नहीं रहा यूरोप

उन्होंने अपनी वीडियो के कैप्शन में लिखा कि, इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप बहुत खूबसूरत है. वहां की पुरानी इमारतें, इतिहास और नजारे वाकई कमाल के हैं.लेकिन आज के समय में वहां घूमना थोड़ा मुश्किल काम लगता है. उन सुंदर सी गलियों के अलावा, कई शहरों में अब बदहाली भी साफ नजर आती है. जो जगहें पहले एकदम साफ और व्यवस्थित होती थीं, अब वहां गंदगी और अफरा-तफरी दिखती है, और कभी-कभी तो वहां डर भी लगता है.

Video यहां पर देखें


उन्होंने यूरोप पहुंचने के लिए की जाने वाली मशक्कत का भी जिक्र किया. वीजा के चक्कर, बैंक स्टेटमेंट, कवर लेटर, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस इन सबका जिक्र करते हुए उन्होंने पूछा कि क्या वहां का अनुभव इन सब परेशानियों के लायक था? उन्होंने कहा, आप इतनी भाग-दौड़ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि आपकी यात्रा यादगार और सुकून भरी हो. लेकिन वहां पहुंचने के बाद आप खुद से सवाल करते हैं – क्या इतनी मेहनत करना वाकई सही था?

वीडियो ने खोली पोल

उन्होंने यह साफ कहा कि उनका इरादा यूरोप या वहां के कल्चर की बुराई करना नहीं है. उन्होंने जिन म्यूजियम्स, ऐतिहासिक जगहों और सुंदर नजारों को देखा, उनकी उन्होंने जमकर तारीफ भी की. उनका असली मकसद सिर्फ इतना था कि लोग दुनिया को वैसा ही देखें जैसी वो असल में है, न कि सिर्फ वैसा जैसा फिल्मों या फोटो में दिखाई जाती है.

लाखों ने देखा यूरोप का दूसरा चेहरा

वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है. इसे अभी तक 1.7 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके है और 55 हजार से लोगों ने लाइक किया है. वीडियो पर कई यूजर्स ने कमेंट्स भी किए हैं और बहुत से लोगों ने शख्स की बात को सही माना है. एक यूजर ने कमेंट किया, ‘बिल्कुल सही बात कही आपने! किसी न किसी को तो सच बोलकर लोगों की आंखें खोलनी ही थीं. हमने तो यूरोप को हमेशा बॉलीवुड फिल्मों के चश्मे से ही देखा है.असलियत में सफर हमें बहुत कुछ सिखाती है और हमारे सोचने का तरीका बदल देती है.’

दूसरे यूजर ने लिखा, मुझे उम्मीद है कि भारत की आलोचना करने वाले सभी पेड इन्फ्लुएंसर्स इसे देखेंगे. तीसरे यूजर ने लिखा, यह अधूरी जानकारी है. बेशक टूरिस्ट स्पॉट्स बहुत गंदे होते हैं, लेकिन क्या हम केवल राजधानी शहरों के आधार पर और वह भी पर्यटक क्षेत्रों के आधार पर, किसी देश की सुंदरता के बारे बता नहीं में सकते हैं.’

