  • Hindi
  • Viral
  • Indian Wedding Video Bride Takes Amazing Entry In Wedding Everyone Became Fan Of Her This Shadi Ka Video Goes Viral Now

Indian Wedding Video: दुल्हन ने रथ पर मारी ऐसी गजब एंट्री, देखते ही दिल हार गए बाराती | देखें वीडियो

Indian Wedding Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दुल्हन का यह अंदाज लोगों को भा रहा है. नजारा इतना खूबसूरत है कि इसे लोग बार-बार देख रहे हैं.

Published date india.com Published: April 26, 2026 9:05 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Indian Wedding Video

Indian Wedding Video: भारतीय शादियों के एक से एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. दूल्हा और दुल्हन अपने अंदाज से ही मेहमानों का दिल जीत लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दुल्हन से जुड़ा है. इसमें उसका ऐसा अनोखा अंदाज देखने को मिल रहा है कि सभी इंप्रेस हो गए. इसमें दुल्हन बेहद शानदार तरीके से अपनी शादी में एंट्री करती नजर आ रही है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वीडियो पर एक से एक रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं.

दुल्हन ने मारी गजब एंट्री

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन पूरी तरह से सजी-धजी रथ पर बैठी हुई है, और अपनी शादी के लिए एंट्री कर रही है. जैसे ही ढोल-नगाड़ों की आवाज शुरू होती है, दुल्हन खुशी से झूम उठती है और रथ पर बैठे-बैठे ही डांस करने लगती है. बैकग्राउंड में फिल्मी गाना बज रहा होता है, जो इस पल को और भी खास बना देता है. दुल्हन का आत्मविश्वास, उसकी मुस्कान और उसका अंदाज देखकर वहां मौजूद सभी मेहमान खुश हो जाते हैं. हर कोई उसकी इस अनोखी एंट्री को देखकर हैरान भी होता है और प्रभावित भी.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वायरल वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by ‘ (@weddingsfever)

फैन हुए नेटिजन्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. दुल्हन का यह अंदाज आम एंट्री से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आमतौर पर दुल्हनें पैदल या साधारण तरीके से एंट्री करती हैं, लेकिन यहां रथ पर बैठकर डांस करते हुए आना लोगों को बेहद पसंद आया. वीडियो को इंस्टाग्राम पर weddingsfeverandweddingsglory नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है, जहां इसे हजारों लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.