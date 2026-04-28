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100 रुपये लेकर लंदन की मार्केट में पहुंच गई महिला, मगर पानी की बोतल भी नहीं खरीद पाई बेचारी
वीडियो में एक महिला लंदन की मार्केट में सिर्फ 100 रुपये के बजट के साथ निकलती है, लेकिन जो नतीजा सामने आता है, वो हर किसी को चौंका देगा.
Trending Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान भी कर दिया है और हंसी भी दिला दी है. वीडियो में एक महिला लंदन की मार्केट में सिर्फ 100 रुपये के बजट के साथ निकलती है, लेकिन जो नतीजा सामने आता है, वो हर किसी को चौंका देगा. भारत में जहां 100 रुपये में चाय-नाश्ते से लेकर छोटी-मोटी खरीदारी आसानी से हो जाती है.
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सिर्फ गाजर खरीद पाई महिला
वहीं लंदन में यही रकम लगभग बेकार साबित होती दिखी. महिला पानी की बोतल लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कीमत ही 100 रुपये से ज्यादा निकलती है. इससे इतर वो सैंडविच और अन्य चीजें भी देखती है, लेकिन हर बार कीमत उसके बजट से बाहर ही रहती है. वीडियो का सबसे मजेदार मोड़ तब आता है जब काफी कोशिशों के बाद भी महिला को कुछ ढंग का नहीं मिलता और आखिरकार उसे सिर्फ गाजर खरीदकर संतोष करना पड़ता है.
क्या बोले नेटिजन्स
यही सीन इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई कह रहा है कि ‘भारत में आ जाओ, 100 रुपये में पेट भर जाएगा’, तो कोई लंदन की महंगाई पर तंज कस रहा है. कई लोग इसे करेंसी वैल्यू और महंगाई के फर्क का सीधा उदाहरण बता रहे हैं.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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मालूम हो वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है. इसे इंस्टाग्राम पर veggiewander नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.