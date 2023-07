Viral Video Today: लाखों खर्च करके कुत्ता बना ये इंसान, फिर सड़क पर डॉगी की तरह टहलने लगा | देखें वीडियो

Viral Video Today: जापान में एक शख्स अपनी मर्जी से लाखों रुपये खर्च करके कुत्ता बन गया. इसके बाद वो सड़क पर निकला और दूसरे डॉगी के साथ खेलता नजर आया.

Viral Video Today: इंटरनेट की दुनिया हैरान करने वाली चीजों से भरी पड़ी है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कब क्या सामने आ जाए कभी कुछ पता नहीं चलता है. मगर कभी-कभी ऐसा कुछ सामने आता है कि दिमाग घूम जाता है. यकीन नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है. अभी एक ऐसे ही शख्स का वीडियो सामने आया है, जो लाखों रुपये खर्च करके इंसान से कुत्ता बन गया. ये अब बिल्कुल किसी डॉगी की तरह नजर आता है. ये डॉगी की तरह चलता है और उसकी तरह ही उठता-बैठता है. हैरानी होगी डॉगी बनने के लिए शख्स ने करीब 12 लाख रुपये खर्च कर डाले.

डॉगी बनने का था सपना

दरअसल ये हैरान करने वाला वीडियो जापान का है. जहां एक शख्स ने डॉगी बनकर अपनी जिंदगी का सपना बड़ा सपना पूरा कर लिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोको ने इंसान से डॉगी बनने के लिए करीब 12 लाख रुपये खर्च कर डाले. शख्स का सपना पूरा करने के लिए टीवी विज्ञापनों और फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम बनाने वाली जापानी कंपनी ने अहम भूमिका निभाई. जापानी कंपनी जेपेट के प्रवक्ता ने बताया कि हाइपर रियलिस्टिक डॉगी की ड्रेस बनाने में उन्हें चालीस दिन का समय लगा.

खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाया

मालूम हो कि इंसान से डॉगी बने टोको का ‘I want to be an animal’ नाम से एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसके करीब 37 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. हाल के दिनों में बिल्कुल डॉगी जैसा बनने के लिए बाद टोको पहली बार घर से बाहर निकला और सड़क पर टहलता नजर आया.

वायरल वीडियो में टोको को दूसरे कुत्तों के साथ खेलते हुए और उन्हें सूंघते हुए देखा जा सकता है. इसके अलावा बिल्कुल असली डॉगी की तरह फर्श पर लेटते हुए भी नजर आया. टोको का ये वीडियो कुछ ही समय में 34 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और इसपर नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

