Inspector Rajeshwari Viral Video: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश का कहर जारी है. लाखों करोड़ों रुपये की संपत्ति बर्बाद हो गई. घर-मकान भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और सड़कें बारिश के पानी में लबालब भरी पड़ी हैं. वहीं मुश्किलों से घिरे शहर का एक सुखद वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. वीडियो एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर का है, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया है देशभर में जमकर तारीफ हो रही है.

वीडियो में वो एक शख्स को अपने कंधे पर लादकर ऑटो रिक्शा में ले जा रही हैं. शख्स भारी बारिश के बीच बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा था, तब इंस्पेक्टर राजेश्वरी किसी सुपरहीरो की तरह कमर तक पानी को पार कर शख्स के पास पहुंची और उसे अपने कंधे पर ही ऑटो रिक्शा तक लाई और हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया. शख्स की मदद करते उनका ये वीडियो आते ही सोशल मीडिया में छा गया है और नेटिजन जमकर तारीफ कर रहे हैं.

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: TP Chatram Police Station's Inspector Rajeshwari carries an unconscious man, on her shoulders, to an autorickshaw in a bid to rush him to a nearby hospital.

Chennai is facing waterlogging due to incessant rainfall here.

(Video Source: Police staff) pic.twitter.com/zrMInTqH9f

— ANI (@ANI) November 11, 2021