IPL Viral Adda: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का 15वां सीजन चल रहा है. आईपीएल के इस सीजन में अभी तक दस मैच खेले जा चुके हैं. सभी में बल्ले और बॉल से जबरस्त एक्शन देखने को मिले हैं. शनिवार को भी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में शुभमन गिल (84) की बल्लेबाजी और लॉकी फर्ग्यूसन (4/28) की गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस (GT) ने दिल्ली कैपिटल्स (DC) को 14 रनों से हरा दिया.

मैच के बीच किस करते हुए कैमरे में कैद हुआ कपल

मगर दोनों टीमों के बीच हुआ ये जबरदस्त मुकाबला किसी और वजह से सोशल मीडिया में हर तरफ छाया है. वजह है स्टेडियम में बैठा वो कपल जिसने मैच के दौरान ऐसा कुछ किया कि तस्वीरें इंटरनेट पर छा गईं. दरअसल जब दोनों टीमों के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा था तब स्टेडियम स्टैंड्स पर बैठा एक कपल एक-दूसरे को किस करने में बिजी था. किस करते हुए दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया आते ही वायरल हो गईं. तस्वीर वायरल होते ही नेटिजन ने भी इसके फनी मीम्स बनाने शुरू कर दिए.

सोशल मीडिया में आई मीम्स की बाढ़

तस्वीर वायरल होने के बाद नेटिजन खासतौर पर कैमरा ऑपरेटर की चर्चा कर रहे हैं, जो मैदान में क्रिकेट से जुड़ी हर बारीकी के साथ स्टैंड्स की हर गतिविधि भी अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं. ऐसे ही एक मौके पर किस करते हुए ये कपल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आ गई है. इसमें कई मीम्स देखकर हंसी रोकना मुश्किलो हो जाएंगा.

देखिए

This couple took the IPL Match to next level😂 #DCvsGT #IPL2022#PuneCouple Lagta h Oyo ke price high chal rhe Pune me😂 pic.twitter.com/skiQQpCdNV — Dhananjay Jha (@DhananjayHans) April 2, 2022

Ipl may come and go bruh but this stays pic.twitter.com/yydMGaL35a — Bhumika (@thisisbhumika) April 3, 2022

Mera desh badal raha hai aaage badh raha hai 😂 pic.twitter.com/d0U7ZqXGVU — ✨ (@Kourageous7) April 2, 2022

मालूम हो कि गुजरात टाइटंस द्वारा दिए गए 172 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम की शुरुआत खराब रही. टीम की सलामी जोड़ी पृथ्वी शॉ और टिम सेफर्ट ने मैच की शुरुआत की. दूसरे ही ओवर में टिम सेफर्ट (3) को हार्दिक पांड्या ने पवेलियन भेज दिया. इसके बाद पांचवें ओवर में पृथ्वी शॉ (10) को लॉकी फर्ग्यूसन ने आउट किया.