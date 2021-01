IPS Krishna Prakash: आईपीएस अधिकारी कृष्‍ण प्रकाश ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि पूरे देश को उन पर गर्व हो रहा है. उन्होंने वर्ल्‍ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बतौर ‘आयरन मैन’ नाम दर्ज कराया है.

आईपीएस कृष्‍ण प्रकाश ने 2017 में दुनिया की सबसे कठिन एक दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं में से एक आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा किया था.

क्या है आयरन मैन ट्रायथलॉन

आयरन मैन ट्रायथलॉन में एक दिन में प्रतिभागी को 3.8 किमी की स्‍वीमिंग प्रतियोगिता, 180.2 किमी लंबी साइकिल प्रतियोगिता और 42.2 किमी लंबी दौड़ प्रतियोगिता पूरी करनी होती है. ये सभी प्रतियोगिताएं प्रतिभागी को 16 से 17 घंटे में पूरी करनी पड़ती है.

आईपीएस कृष्‍ण प्रकाश ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट किया,

Honoured to become a part of ‘World Book of Record Holders’ for being the first Indian Government Servant, Civil Servant and Uniformed Services Officer including Armed Forces and Para Military Forces to earn the Iron Man title! 👮🎉🇮🇳

Jai Hind 😊🇮🇳

#IronMan #WednesdayMotivation

देखें पोस्ट-

बता दें कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन में अग्रणी संगठनों में से एक है. यह संगठन दुनिया भर से विश्व रिकॉर्डों को सूचीबद्ध करता है और उनकी पुष्टि करता है.