Rare video of Trains: ट्रेनों के शौकीन हैं तो इंटरनेट पर जापान, चीन, कोरिया और अन्य देशों में हवा से बातें करतीं बुलेट ट्रेनों के वीडियो खूब देखें होंगे. ये ट्रेनों कुछ ही समय में सैकड़ों किमी की दूरी तय कर लेती हैं. इंटरनेट पर ट्रेनों के ऐसे वीडियो भी खूब हैं जिनमें दो ट्रेनें एक साथ एक ही दिशा में सरपट दौड़ती नजर आती हैं. हालांकि इस समय ट्रेनों से जुड़ा जो वीडियो खूब देखा जा रहा है उसे देखकर आप भी हैरान हो सकते हैं.

सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे इस वीडियो में चार ट्रेनों को एक साथ और एक ही दिशा में आते हुए कैमरे में कैद किया गया है. 45 सेकंड के इस वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों की संख्या में लोगों ने इस लाइक किया है. वीडियो आईपीएस रुपिन शर्मा ने भी अपनी ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- चार ट्रेनों का एक ही दिशा में चलने का दुर्लभ वीडियो.

वीडियो में देखा जा सकता है कि भांप के इंजन की ट्रेनें एक ही दिशा में चार पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आ रहा है. चार पटरियों पर एक साथ एक ही दिशा में आती इन ट्रेनों को देखकर बड़ा मजेदार लगता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पास के प्लेटफॉर्म पर खड़े दर्जनों लोग इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं.

यहां देखें वीडियो-

Rare video of #four #Trains moving in the #SameDirection.

Rare by any standards.👌@rpfcr @ipsvijrk @hvgoenka pic.twitter.com/WvLxQz5a11

— Rupin Sharma IPS (@rupin1992) September 9, 2021