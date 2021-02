IRCTC/Indian Railways Video: जवान कितनी मुस्तैदी से लोगों की सेवा में मुस्तैद रहते हैं, इसे बयां करता वीडियो सामने आया है. ये वीडियो ऐसा है जिसे देख आप इनके सम्मान में खड़े हो जाएंगे. Also Read - Indian Railways: रेलवे की चालाकी, चुपके से बढ़ा दिया इन ट्रेनों का किराया, मचा बवाल तो कही ये बात...

वीडियो मुंबई का है. यहां एक शख्स पटरी पर चादर बिछाकर लेट गया. तुरंत ही गाड़ी आने वाली थी. इस शख्स को ऐसा करते देख आरपीएफ का जवान वहां भागकर पहुंचा और इसकी जान बचाई

ये वीडियो न्यूज एजेंसी एएनआई ने पोस्ट किया है. पोस्ट करते हुए लिखा,

#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother.

देखें वायरल वीडियो

#WATCH: RPF personnel averted a suicide attempt when they dragged a man out of railway tracks where he was lying down as a train was approaching him, at Virar railway station in Mumbai. The man was allegedly disturbed by the demise of his mother. (24.02) (Souce: Indian Railways) pic.twitter.com/gbp5cn5WXw — ANI (@ANI) February 26, 2021

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 17 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग आरपीएफ जवान के हौसले की तारीफ कर रहे हैं.