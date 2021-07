IRCTC/Indian Railways Video Viral: चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता शख्स, नीचे गिरा, मरते-मरते बचा. ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने जो हौसला दिखाया, उसने सबका दिल जीत लिया है. Also Read - 'Taarak Mehta...' की 'सोनू' Nidhi Bhanushali का हॉट पोज़ देने के बाद पानी में कहर, देखें video

वीडियो मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन का है. यहां जो हुआ वो शायद ही आपने कहीं देखा हो. एक यात्री ट्रेन के नीचे आने ही वाला था.

इस वीडियो को समाचार एजेंसी ANI ने शेयर किया है. शेयर करते हुए लिखा,

An RPF constable saved life of a passenger who fell while trying to get down from a running at Mumbai's Borivali Railway Station on June 29. The passenger was dangerously close to the gap between the train & platform when the constable pulled him away: Central Railway

देखें वीडियो-

#WATCH | An RPF constable saved life of a passenger who fell while trying to get down from a running at Mumbai’s Borivali Railway Station on June 29. The passenger was dangerously close to the gap between the train & platform when the constable pulled him away: Central Railway pic.twitter.com/AVnYIwNQ7y — ANI (@ANI) July 1, 2021

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 29K views मिल चुके हैं. लोग इस शख्स की बेवकूफी भरी हरकत को देखकर हैरान हो रहे हैं.