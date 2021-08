IRCTC/Indian Railways, Viral Video: भारतीय रेलवे लगातार यात्रियों को ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय जरूरी सावधानी बरतने की हिदायत देता रहता है. मगर कुछ लोग इसका पालन नहीं करते और बड़ी दुर्घटना को दावत दे बैठते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में चलती ट्रेन में लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बीच एक शख्स नीचे गिर गया. शख्स ट्रेन और पटरियों के बीच में आने ही वाला था कि फरिश्ता बनकर आईं RPF की दो महिला कांस्टेबल ने उसकी जान बचा ली.Also Read - Crocodile Rescue Video: घर में घुसा मगरमच्छ, जान बचाने छत पर चढ़े लोग, ऐसे किया गया रेस्क्यू

वायरल वीडियो पटना रांची जन शताब्दी स्पेशल (Patna Ranchi Jan Shatabdi Special- 02363) का है. इसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ना शुरू होती है, प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री तेजी ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं. इस बीच एक मेल पैसेंजर नीचे गिर गया. उसके शरीर का ज्यादातर हिस्सा ट्रेन की पटरियों के काफी नजदीक था, तभी वहां मौजूद आरपीएफ की महिला कांस्टेबल अंजु कुमारी मीणा और शीला देवी किसी फरिश्ते की तरह तुंरत वहां पहुंची और शख्स की जान बचा ली.

यहां देखें वीडियो-

Life Saving of a Male Passenger: On 02.08.21, quick action by two alert RPF Lady Constable Anju Kumari Meena and Sheela Devi of RPF Post Bokaro saved one male passenger from accident who coming in between the wheels of Train No.02363.@serailwaykol pic.twitter.com/JIbpFlYYw1

— ADRA RAIL (@ADRARAIL) August 4, 2021