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Irctc News Today Vande Bharat Passenger Claims Food Gave Her Allergy Post Went Viral

VIDEO: ट्रेन का खाना खाते ही सूज गए महिला के होंठ, फिर मेडिकल रिपोर्ट में पता चली चौंकाने वाली बात

वाराणसी से देवघर जा रही एक महिला यात्री आयुषी सिंह ने दावा किया कि ट्रेन में परोसा गया खाना खाते ही उनकी हालत बिगड़ गई. उनके मुताबिक, कुछ ही देर में उनके होंठ बुरी तरह सूज गए और उनके दो साल के बेटे को दस्त शुरू हो गए.

Viral Video Today: देश की प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Express) एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह स्पीड नहीं बल्कि खाना है. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक पोस्ट ने रेलवे की फूड क्वालिटी पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल वाराणसी से देवघर जा रही एक महिला यात्री आयुषी सिंह ने दावा किया कि ट्रेन में परोसा गया खाना खाते ही उनकी हालत बिगड़ गई. उनके मुताबिक, कुछ ही देर में उनके होंठ बुरी तरह सूज गए और उनके दो साल के बेटे को दस्त शुरू हो गए. घटना के बाद उन्होंने अपनी तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट शेयर की, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी.

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जवाब में रेलवे ने क्या कुछ कहा

महिला का कहना है कि अगर समय पर इलाज नहीं मिलता, तो मामला गंभीर हो सकता था. उन्होंने खाने के साथ-साथ ट्रेन में दिए गए पानी के स्वाद पर भी सवाल उठाए. यही वजह है कि उनका पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया और लोगों ने ट्रेन के खाने को लेकर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. मामला बढ़ता देख Indian Railway Catering and Tourism Corporation ने भी सफाई दी. IRCTC का कहना है कि उसी दिन परोसे गए खाने के सैंपल की जांच की गई और वह सुरक्षित पाए गए. साथ ही उन्होंने दावा किया कि यात्रा के दौरान ऐसी कोई शिकायत आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं कराई गई थी.

यहां एक्स पर देखें वीडियो

@RailwaySeva @drmljn Kindly look into the matter urgently. I was travelling in Vande Bharat 22500 E1 coach on 27.3.26 and after consuming lunch, I developed a severe allergy which could have been life threatening. My Son (2 yrs) too developed diarrhoea. (Photo attached for ref) pic.twitter.com/KBdyppDq4m — The_Mediocre_Fille (@AyushiS54377868) March 30, 2026

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क्या बोले नेटिजन्स

हालांकि IRCTC ने महिला से संपर्क कर पूरी जानकारी मांगी है और मामले की विस्तृत जांच का भरोसा भी दिया है. लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आ रहे. अब सवाल यही है कि क्या वंदे भारत जैसे प्रीमियम ट्रेन में मिलने वाला खाना सच में सुरक्षित है या यह सिर्फ एक अलग मामला है. फिलहाल यह घटना इंटरनेट पर बहस का मुद्दा बनी हुई है और हर कोई अपनी राय दे रहा है.

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