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Jadu Ka Video: शख्स ने बिना हाथ लगाए बजा दी मंदिर की घंटी, कैमरे में कैद हुआ जबरदस्त जादू | देखें वीडियो
Ajab Gajab Video: हैरान करने वाले वीडियो में देखेंगे कि शख्स मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा और बिना हाथ लगाए उसने घंटी बाज दी.
Viral Video Today: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. आमतौर पर मंदिर की घंटी बजाने के लिए उसे हाथ से छूना पड़ता है, लेकिन इस वीडियो में एक शख्स बिना छुए ही घंटी को हिलाता नजर आता है. यह दृश्य देखकर लोग दंग रह गए हैं और इसे लेकर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.
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बिना हाथ लगाए बजा दी घंटी
करीब 25 सेकंड की इस क्लिप में एक व्यक्ति मंदिर के अंदर खड़ा दिखाई देता है. उसके सामने भारी घंटी टंगी होती है. वह व्यक्ति पूरी एकाग्रता के साथ घंटी की तरफ देखता है और अपने हाथों को हवा में इस तरह घुमाता है मानो किसी अदृश्य ताकत को नियंत्रित कर रहा हो. कुछ ही पल बाद घंटी अपने आप झूलने लगती है और तेज आवाज में बजने लगती है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाता है.
शख्स ने किया मंत्र शक्ति का दावा
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @powelljadaun नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो पोस्ट करने वाले शख्स ने खुद को राइटर, डायरेक्टर, एडिटर और योगी बताया है. उसका दावा है कि उसने यह काम किसी ट्रिक से नहीं बल्कि ‘मंत्र शक्ति’ के जरिए किया है. हालांकि, उसके इस दावे पर लोग पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं.
क्या बोले नेटिजन्स
वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जमकर कमेंट किए हैं. कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति का उदाहरण मान रहे हैं, तो कई इसे कैमरा ट्रिक या एडिटिंग बता रहे हैं. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि इतने सारे फिजिक्स के नियम एक साथ टूटते पहली बार देखे हैं. वहीं दूसरे ने चुनौती दी कि अगर यह सच है तो हिलती हुई घंटी को बिना छुए रोककर दिखाएं.
बताया धागे का कमाल
कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि यह प्रयोग भीड़भाड़ वाले समय में क्यों नहीं किया गया. उनका कहना है कि खाली जगह पर ऐसे वीडियो बनाना आसान होता है. वहीं कुछ यूजर्स ने इसे धागे या CGI तकनीक का नतीजा बताया.
यहां इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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मालूम हो कि आज के समय में एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और छिपे हुए धागों की मदद से ऐसे वीडियो बनाना मुश्किल नहीं है. यही वजह है कि इस क्लिप की सच्चाई पर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि वीडियो पोस्ट करने वाला व्यक्ति इसे अपनी योगिक क्षमता बता रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि करना फिलहाल संभव नहीं है. स्पष्ट कर दें कि इंडिया डॉट कॉम हिंदी वीडियो दिखाए गए किसी दावे की पुष्टि नहीं करता है.