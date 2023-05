Jadu Ka Video: जादू दिखाना चाह रही थी बच्ची, मगर महफिल तो छोटा भाई लूट गया- देखें वीडियो

Jadu Ka Video: छोटे बच्चों को जादू का खेल और सर्कस देखना बहुत अच्छा लगता है. इससे जुड़े टीवी शो को वे बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं. इतना ही नहीं अगर उन्हें लाइव शो देखने का मौका मिले तो उसके लिए भी जिद करने से पीछे नहीं हटते हैं. शो देखने के बाद वो इसी ख्याल में डूबे रहते हैं कि आखिर जादूगर ये सब कैसे कर लेता है. कुछ बच्चे तो खुद भी इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और उनकी क्यूट हरकते देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है, जो एक बच्ची और उसके छोटे भाई से जुड़ा हुआ है. दोनों जादू का खेल दिखाने के लिए क्या कुछ करते हैं यहीं इस वीडियो में दिखाया गया है.

सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि बच्ची हाथ में चादर लिए गार्डन में आती है. उसके साथ उसका छोटा भाई भी नजर आ रहा है. दोनों मिलकर जादू दिखाना चाहते हैं. बच्ची चादर से पहले छोटे भाई को ढक देती है. मालूम होता है कि वो उसे गायब करके दिखाना चाहती थी. मगर जैसे ही चादर हटाती है उसका भाई कोने में छिपा रहता है. उसके कपड़े सबको नजर आ जाते हैं. जैसे ही बच्ची की नजर उस पर पड़ती है वो उसे खींच कर पैरों से मारती है. दोनों का यह क्यूट अंदाज किसी का भी दिन बना देगा.

बच्ची और उसके छोटे भाई का वीडियो लोगों के दिलों को जीत रहा है. वीडियो इतना प्यारा है कि लोग इसे बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. मालूम होता है कि जैसे दोनों पहले जादू से जुड़ा कोई शो देखकर आए हैं और फिर उसी को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. इस नजारे को @hcmariwala नाम के ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है. कैप्शन में लिखा गया है, ‘अब तक का सबसे अच्छा मैजिक ट्रिक किया गया.’