Jadugar Ka Video: नैनीताल की सड़कों पर छा गया ये नन्हा जादूगर, कमाल का जादू देख फैन हुई जनता | देखें वीडियो

Jadugar Ka Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि बच्चा किस तरह शानदार तरीके से जादू दिखा रहा है. उसका अंदाज वाकई कमाल का है.

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छोटे बच्चे ने जादू से किया हैरान. (Photo: @Murti_Nain)

Jadugar Ka Video: आपको याद होगा कि कैसे गली-मोहल्ले में जब भी कोई जादूगर जादू दिखाने आता था बच्चे भागकर पहुंच जाते थे. जादूगर अपने ट्रिक से बच्चों के साथ-साथ बड़ों को भी हैरान कर देता था. आजकल वैसा नजारा कम ही देखने को मिलता है. मगर जब भी जादूगर से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर आते है खूब व्यूज बटोरते हैं. फिलहाल एक छोटे बच्चे का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो शानदार तरीके से जादू दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर रहा है. उसका अंदाज इतना शानदार है कि देखने वाले सभी लोग फैन बन गए.

जादूगर निकला छोटा बच्चा

एक्स पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का नैनीताल में है. उसके हाथों में एक झोला है और उसमें जादू दिखाने का सारा सामान मौजूद है. लड़का फिर थोड़ी भीड़ देखकर एक जगह पर रुक जाता है. कुछ ही सेकेंड में वो अपनी कलाकारी को दुनिया के सामने पेश करता है. बच्चा पहले तीन छोटी-छोटी कटोरियां निकालता है और फिर उसमें सिक्के और कुछ गोटियां रखता है. बच्चा कभी सिक्कों को गायब कर देता है तो कभी सामने खड़े लोगों के कपड़ों से बाहर निकालता. उसने काफी देर तक ये कलाकारी लोगों को दिखाई. सबका भरपूर मनोरंजन हुआ.

एक्स पर देखिए ये वायरल वीडियो:

जादू दिखाकर किया मनोरंजन

अंत में उसने लोगों से ये भी कहा कि वो ये सब पेट भरने के लिए करता है. लोगों ने फिर उसकी मदद भी की. कुल मिलाकर ये छोटा बच्चा अपने कमाल के जादू से सबके दिलों को जीत गया. उसका यह वीडियो अब सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. इसे @Murti_Nain नाम के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में लाखों व्यूज बटोर चुका है. साथ ही इस पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन भी पोस्ट कर रहे हैं.