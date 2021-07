Jalebi Tweet Viral: शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने जलेबी न खाई हो. इसका स्वाद ही ऐसा होता है कि नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है. पर अगर बीवी ही जलेबी न खाने दे तो भला कोई क्या करे…अगर ये पढ़कर आपको हंसी आ रही है तो इसके आगे जो हुआ वो जानकर आप लोटपोट हो जाएंगे.Also Read - ओवैसी की पार्टी AIMIM का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक, नाम बदलकर एलन मस्क रखा

दरअसल, ये ट्वीट तब वायरल हुआ जब तमिलनाडु के IPS अधिकारी संदीप मित्तल ने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की. उन्होंने जलेबी की फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन लिखा,

बचपन में २५ पैसे की एक बड़ी जलेबी आती थी। सोचते थे कि बड़े होने के बाद कमाएंगे और रोज़ तीन-चार जलेबी खाया करेंगे। अब कमाने लगे तो बीवी जलेबी खाने नहीं देती।

देखें ट्वीट-

इस ट्वीट पर लोग मजेदार कमेंट्स करने लगे. लाइक्स का सिलसिला शुरू हो गया. पर मजा तो तब आया जब इनकी पत्नी ने इसी ट्वीट पर कमेंट करके जवाब दिया,

आज तुम घर आओ…

इसके बाद तो लोगों के कमेंट्स की मानों बाढ़ सी आ गई हो. लोग अब इनकी पत्नी के जवाब पर मीम्स शेयर कर रहे हैं, मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

देखें लोगों का रिएक्शन-

With respected @smittal_ips sir after seen tweet by @drairicha 🤭🤭🤭🤭🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/EdGu2zW63M

— Harry🇮🇳🇮🇳 (@harishbacha) July 18, 2021