जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और संजना गणेशन (Sanjana Ganesan) की शादी की तस्वीरों को लोगों ने काफी पसंद किया था. अब कपल की शादी के बाद की पहली तस्वीरें सामने आई हैं. ये फोटोज आते ही वायरल हो गई हैं.

जसप्रीत और संजना की 15 मार्च को गोवा में शादी हुई है. शादी में केवल चुनिंदा मेहमान ही शामिल हुए थे. बुमराह ने इसकी तस्वीरें शेयर की थीं, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था.

अब दोनों ने शादी के बाद की पहली तस्वीरें शेयर की हैं. इसमें दोनों एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आ रहे हैं.

संजना ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा,

Verified

Overwhelmed by all the love we’ve been showered with over the last few days. We’ve been reading all your messages & wishes with the biggest smiles on our faces! Thank you.

वहीं, बुमराह ने फोटोज का कैप्शन दिया,

The last few days have been nothing short of absolutely magical! We are so grateful for all the love & wishes we’ve received. Thank you.

ये तस्वीरें बुमराह और संजना के फैंस के लिए काफी खास हैं. शादी के बाद से ही लोग इनकी नई फोटोज आने का इंतजार कर रहे थे. ये इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है.