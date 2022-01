हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो थूक लगाकर एक महिला के बाल काटते नजर आए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उनकी आलोचना हुई. खुद महिला ने भी एक वीडियो जारी कर जावेद हबीब पर मिस मिहेव का आरोप लगाया था. राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस से कथित वीडियो की सत्यता की जांच की मांग की थी, और इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी. मामले को आगे बढ़ता देख जावेद हबीब ने भी एक वीडियो जारी किया है और पूरी घटना के लिए माफी मांगी है.Also Read - Ladki Ka Video: बर्थडे में लड़की को मिला विशालकाय गिफ्ट, बॉक्स खोला तो बस देखती रह गई- देखें वीडियो

Also Read - Viral Video पर NCW ने लिया संज्ञान, UP DGP से कहा, महिला के सिर पर जावेद हबीब के थूकने वाले वीडियो की जांच तुरंत कराएं

जावेद हबीब वीडियो में कहते दिख रहे हैं: “मेरे सेमिनार में हुए कुछ वर्ड को लेकर कुछ लोगों को ठेस पहुंची है. एक ही बात बोलना चाहूंगा हमारे जो सोमिनार होते हैं न ये प्रोफेशनल सेमिनार होते हैं. जो लोग हमारे प्रोफेशन के अंदर काम करते हैं, और हमारे लंबे शो होते हैं. और जब लंबे शो होते हैं तो इसे ह्यूमरस बनाना पड़ता है. लेकिन अब क्या बोलूं, एक ही बात बोलता हूं दिल से बोलता हूं. अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंची है, हर्ट हुए हैं. माफ करो ना. सॉरी दिल से माफ मांगता हूं.” जावेद हबीब ने इस तरह वीडियो को जारी कर घटना से आहत हुए लोगों से माफी मांगी है. Also Read - Sher Aur Doggy Ka Video: कुत्ते के सामने अचानक आ पहुंचा खतरनाक शेर, फिर जो हुआ विश्वास नहीं कर पाएंगे- देखें वीडियो

@NCWIndia has taken cognizance of the incident. Chairperson @sharmarekha has written to @dgpup to immediately investigate the veracity of this viral video and take appropriate action. The action taken must be apprised to the Commission at the earliest.https://t.co/3wPS2Lavyt

— NCW (@NCWIndia) January 6, 2022