Jija Sali Ka Video Viral Video Bride Groom Video Groom Sudden Went Crazy And Threw Sister In Laws Gift Watch Here Video

साली का गिफ्ट देखते ही पागल हो गया दूल्हा, इतना तेज गुस्सा आया उठाकर ही फेंक दिया | देखें VIDEO

Funny Video Today: दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, मेहमान फोटो खिंचवा रहे हैं और हंसी-मजाक का दौर चल रहा है. तभी साली मुस्कुराते हुए स्टेज पर आती है और दूल्हे को एक खास गिफ्ट देती है.

शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जो हंसाता भी खूब और सोचने पर मजबूर भी करता है. वायरल साली के गिफ्ट से जुड़ा है जो विवाह के बाद दूल्हे को देती है. मगर दूल्हे को उसका गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. उसने गुस्से में साली का गिफ्ट में फेंक दिया. वीडियो की शुरुआत बेहद खुशनुमा माहौल से होती है. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर बैठे हैं, मेहमान फोटो खिंचवा रहे हैं और हंसी-मजाक का दौर चल रहा है. तभी साली मुस्कुराते हुए स्टेज पर आती है और दूल्हे को एक खास गिफ्ट देती है. आसपास खड़े लोग भी उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर डिब्बे में क्या है. दूल्हा जैसे ही पैकिंग खोलता है, अंदर से एक और पैकिंग निकलती है.

अचानक गुस्सा हो गया दूल्हा

लोग हंसते हैं और मजाक समझकर तालियां बजाते हैं. दूसरी, तीसरी, चौथी परत खुलती जाती है. हर बार अंदर से नया रैपर निकलता है, लेकिन असली गिफ्ट नजर नहीं आता. करीब दस बार ऐसा होने पर दूल्हे के चेहरे की मुस्कान गायब होने लगती है. कैमरा उसके एक्सप्रेशन कैद कर लेता है. पहले हल्की हंसी, फिर झुंझलाहट और आखिर में साफ गुस्सा. जैसे ही आखिरी परत खुलती है और फिर भी कुछ नहीं मिलता, दूल्हा अचानक गिफ्ट को उठाकर नीचे फेंक देता है. यह सब इतना अचानक होता है कि कुछ सेकंड के लिए सभी सन्न रह जाते हैं.

View this post on Instagram A post shared by  Chhotu Baba (@chhotubabavlogbr)

क्या बोले नेटिजन्स

हैरानी की बात यह है कि दूल्हे के दोस्त इस पर खुशी से चिल्लाने लगते हैं, मानो उन्हें यह रिएक्शन बेहद मजेदार लगा हो. लेकिन साली का चेहरा उतर जाता है. वह उदास नजर आती है. दुल्हन भी मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मायूसी साफ दिखती है. यह वीडियो अब तेजी से शेयर किया जा रहा है. कुछ लोग इसे प्रैंक बता रहे हैं, तो कई यूजर्स दूल्हे के गुस्से को ओवररिएक्शन कह रहे हैं. कमेंट सेक्शन में बहस छिड़ी हुई है कि मजाक की भी एक हद होती है, और गुस्से की भी. शादी के इस वायरल पल ने इंटरनेट पर लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर chhotubabavlogbr नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

