Air India, Tata Group, Tata Sons, Ratan N. Tata, J. R. D Tata: एयर इंडिया की बोली टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस ने जीत ली है और 68 साल बाद एक बार फिर एयर इंडिया टाटा समूह के पास लौट आई है. कंपनी ने इसके लिए आज शुक्रवार को सबसे बड़ी बोली लगाई. कंपनी एक बार फिर टाटा संस के पास लौटने पर एयर इंडिया, Congratulations Sir, Welcome back और #AirIndia ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है. एयर इंडिया की घर वापसी पर रतन टाटा ने भी 'वेलकम बैक, एयर इंडिया' ट्वीट किया, जिसे एक घंटे में डेढ़ लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है.

इतनी बड़ी डील के बाद सोशल मीडिया में मजेदार ट्वीट और मीम्स की बाढ़ आ गई है. लोग जमकर रतन टाटा को बधाई दे रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने भी अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर इस डील के लिए उन्हें बधाई दी. उन्होंने लिखा- 'घर वापसी… टाटा ग्रुप और रतन टाटा सर को बधाई.' इसी तरह क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले, पत्रकार सुचेता दलाल से लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर ने इस पर डील पर बधाई दी है.

मालूम हो कि निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के एक एक उच्चाधिकारी ने बताया मंत्रियों की समिति ने एयर इंडिया के लिए विजेता बोली को मंजूरी दी है. टाटा संस ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की विजेता बोली लगाई.

पिछले करीब दो दशकों से भारत सरकार एयर इंडिया के निजीकरण की कोशिश कर रही थी. इस दौरान केंद्र में कई सरकारें आई, मगर इस दिशा में प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी. अब आखिरकार कर्ज से जूझ रही एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया को पूरी करने में सरकार की कोशिश कामयाब हो गई है.

इसी के साथ अब आसमान में टाटा समूह का वर्चस्व बढ़ गया है. टाटा समूह के मालिकाना हक वाली दो अन्य कंपनियां विस्तारा और एयर एशिया भी एविएशन सेक्टर में सक्रिय हैं. अब टाटा समूह के पास कुल तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनकी एयरलाइन हैं.

