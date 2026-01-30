By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jugaad Ka Video: चाहकर भी बाइक नहीं चुरा पाएगा चोर, शख्स ने दिखाया ऐसा जुगाड़ दिमाग घूम जाएगा | देखें वीडियो
Jugaad Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह शख्स बाइक में जबरदस्त लॉक लगा देता है. कोई चाहकर भी उसे खोल नहीं पाएगा.
Jugaad Ka Video: जुगाड़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होते ही छा जाते हैं. इसकी वजह है कम संसाधनों में कमाल की चीज तैयार कर देना. कई बार लोग ऐसी-ऐसी चीजें बना देते हैं जिसे देखकर बड़े-बड़े उद्योगपति भी हैरान रह जाते हैं. वे खुद को वीडियो उनका शेयर करने से भी नहीं रोक पाते. फिलहाल जुगाड़ से जुड़ा ऐसा वीडियो सामने आया है जिसके बारे में शायद ही किसी ने पहले कल्पना भी की होगी. इसमें एक शख्स ने बाइक को लॉक करने का ऐसा तरीका दिखाया जिसे देखकर हर कोई हिल गया. इसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.
बाइक को किया लॉक
आमतौर पर आपने देखा होगा कि चोरी होने के डर से लोग बाइक में जंजीर के द्वारा लॉक लगाते हैं. मगर कई चोर उनसे भी एडवांस निकल जाते हैं और बाइक को उड़ा ले जाते हैं. मगर वायरल हो रहे इस वीडियो में आपको दिखेगा कि शख्स ने ऐक्सेलरेटर के बीच में ड्रिल कर दिया. ड्रिल के बाद उसने उसमें ताला लगाकर लॉक कर दिया. फिर उसने बाइक में ऐक्सेलरेटर देकर दिखाया मगर बीच में लॉक लगने की वजह से उसमें रेस नहीं जा रही थी. इस तरह शख्स ने नए जुगाड़ से सबका दिमाग हिला दिया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
ऐक्सेलरेटर में कर दिया ड्रिल
वायरल वीडियो में जिस तरह का नजारा दिखाई दे रहा है वैसा आमतौर पर शायद ही कहीं देखने को मिलता है. यही वजह है कि ये वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो गया. इसे lolduniyaaa नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘ये जुगाड़ इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘भाई ने सिस्टम हैंग कर दिया.’ तीसरे यूजर ने लिखा है, ‘भाई पर धक्का मारकर तो बाइक को ले जा सकते हैं.’ इसी तरह के फनी रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं.